UE musi uodpornić się na zakłócenia w łańcuchach dostaw

Komisja Europejska jest gotowa wspierać finansowo regiony, wobec których podjęto by decyzję o zamknięciu kopalni węglowych - zadeklarował w wywiadzie dla PAP przed wizytą w Polsce wiceszef KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz. "Nie jadę z misją, by zmusić Polskę do wycofywania się z węgla - dodał.