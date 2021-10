Dopadła cię nagła choroba, a na głowie masz cały dom? Nie zostaniesz bez pomocy!

Która z mam nie ma takich obaw: co się stanie, jeśli nagle zachoruję? Jak oni sobie beze mnie poradzą? Co z opieką nad dziećmi? Kto zrobi zakupy? To byłaby katastrofa! O takich sytuacjach staramy się na co dzień nie myśleć, a kiedy przychodzi ten moment, wpadamy w panikę. Zupełnie niepotrzebnie

W LINK4MAMA powstała specjalna oferta ubezpieczeniowa z myślą o mamach, tzw. Assistance Szybka Pomoc. W razie niespodziewanych kłopotów mamy mogą liczyć na realne wsparcie i to od ręki.

Masz wrażenie, że wszystko jest na twojej głowie? Codzienna opieka nad dziećmi, zakupy, gotowanie, sprzątanie, odrabianie lekcji, a jeszcze schorowani starsi rodzice potrzebują wsparcia. To trudne, nawet jeśli te obowiązki dzielimy z partnerem, a co dopiero, gdy jesteśmy samotnym rodzicem. Presja jest ogromna.

Doskonale rozumieją to w LINK4. Specjalnie z myślą o zabieganych, wielozadaniowych mamach, które na co dzień uginają się pod ciężarem odpowiedzialności za dom i rodzinę, powstała unikalna oferta ubezpieczeniowa LINK4MAMA. W sytuacji nagłej choroby czy niedyspozycji rodzica ma on zapewnione realne wsparcie.

ASSISTANCE DLA MAMY i TATY - jak to działa?

Pan Wojtek (41 l.), agent ubezpieczeniowy z Katowic, nieraz rozmawiał z klientkami, które prowadząc dom, odczuwały ogromną presję bycia zawsze w formie, w gotowości do działania w ramach swoich rodzinnych obowiązków. A przecież nie zawsze jest to możliwe. Tu z pomocą przychodzi pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla rodziców w LINK4. Jak ważna to pomoc wytłumaczył nam, przytaczając jedną z ostatnich sytuacji, w której ubezpieczenie LINK4MAMA pomogło pani Dorocie (36 l.), samotnej mamie z dwójką dzieci:

– Pani Dorota od lat ubezpiecza u mnie samochód w LINK4. To energiczna właścicielka salonu fryzjerskiego w Katowicach. Podziwiam ją za to, że nie dość, że doskonale radzi sobie z prowadzeniem własnego biznesu, to jeszcze samotnie wychowuje 5-letnie bliźniaczki oraz opiekuje się swoim tatą po udarze. Kiedy w ofercie LINK4 pojawił się pakiet ubezpieczeń specjalnie z myślą o mamach - LINK4MAMA - przedstawiłem jej korzyści wynikające z takiej ochrony. Pani Dorota od razu stwierdziła, że to coś idealnie dla niej. Intuicja jej nie zawiodła. Nie minęło kilka tygodni, a doszło do nieszczęśliwego wypadku. Pani Dorota tak niefortunnie poślizgnęła się we własnym salonie fryzjerskim, że złamała nogę w kolanie. Uraz był na tyle skomplikowany, że przez dwa tygodnie w ogóle nie mogła podnosić się z łóżka i obciążać chorej nogi. W tej sytuacji od razu uruchomiła swój pakiet ubezpieczenia w LINK4MAMA i wykorzystała możliwości, jakie daje Assistance Szybka Pomoc. Na początek ubezpieczyciel dostarczył jej do domu przepisane przez lekarza leki oraz pokrył koszt ich zakupu. A co z opieką nad dziećmi?

I tu wielka ulga: w ramach pakietu Assistance LINK4 zorganizował pani Dorocie pomoc gosposi domowej. Nie dość, że wykwalifikowana osoba ugotowała dla wszystkich zdrowe ciepłe posiłki, to jeszcze posprzątała dom. Pani Dorocie spadł kamień z serca: mogła spokojnie przetrwać te pierwsze najtrudniejsze dni, by na spokojnie pomyśleć o przeorganizowaniu życia z pomocą rodziny i przyjaciół. To nie wszystko. LINK4 pomógł także pani Dorocie w opiece nad schorowanym ojcem. Opiekunka opłacona z ubezpieczenia pojechała do taty pani Doroty, zrobiła dla niego zakupy, ugotowała i poporcjowała posiłki na kilka dni, a także dopilnowała, czy ma wszystkie konieczne leki. To było ogromne wsparcie dla mojej klientki. Gdy pani Dorota doszła do zdrowia, nie zapomnę, jak ze łzami w oczach opowiadała mi, że nie wie, co zrobiłaby bez takiej konkretnej pomocy z ubezpieczenia. To jedna z piękniejszych chwil dla agenta, gdy tak wyraźnie widzi, że to, co robi, daje prawdziwe wsparcie i pomoc innym ludziom w ich trudnych życiowych sytuacjach. Bo od czego jest dobre ubezpieczenie? By być spokojnym o bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

UBEZPIECZENIE I CO W ZAMIAN?

W LINK4MAMA ramach specjalnego pakietu ubezpieczeniowego dla rodziców Assistance Szybka Pomoc, w razie Twojego nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczyciel zapewnia:

• dostarczenie leków (do 250 zł)

• pokrycie kosztów pomocy domowej (do 800 zł)

• organizację i pokrycie kosztów opieki nad starszym, schorowanym rodzicem osoby ubezpieczonej, gdy ty zachorujesz (do 1000 zł) lub gdy senior zachoruje (do 800 zł)

• organizację i opłacenie łóżka szpitalnego, gdy twoje dziecko trafi do szpitala w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

• dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonej Mamy (do 1000 zł)

Warto wiedzieć: w ramach ubezpieczenia przysługuje Ci także opieka Concierge. 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu bez żadnych limitów specjalny doradca służy informacją związaną z ciążą i porodem, opieką nad noworodkiem, a nawet organizacją korepetycji, imprez urodzinowych czy kolonii dla Twoich dzieci.

Na stronie internetowej: www.link4mama.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia, na bieżąco wyliczając koszt całkowity polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl. Materiał powstał przy współpracy z LINK4.