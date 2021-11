Auto Assistance - duża pomoc w nagłej sprawie

W LINK4 wierzymy, że każda podróż to niezwykła przygoda, która powinna dawać przyjemność. Chcemy dać Ci pewność, że nawet w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach możesz liczyć na naszą pomoc, a nagłe awarie czy kolizje nie będą dla Ciebie stanowić dodatkowego wydatku

Są w naszym życiu zdarzenia, które wydają się ilustracjami znanych porzekadeł, natychmiast przywodząc je na myśl. Taka właśnie historia spotkała pana Marka (49 l.) z Płocka, choć – ściślej rzecz biorąc – jego doświadczenie było odwrotnością zawartego w niej morału:

Jakiś czas temu jechałem do znajomych z urodzinowym prezentem. Tak się składa, że mój najbliższy przyjaciel mieszka nieco ponad 300 km ode mnie, w Sopocie. Wyczekiwałem tej podróży, przede wszystkim ze względu na spotkanie z Jackiem, ale i dlatego, że po prostu uwielbiam jeździć samochodem. Lubię to uczucie, kiedy „połykasz” kolejne odcinki drogi, a myśl o celu pozwala ci zapomnieć o natłoku codziennych spraw. Zapakowałem więc prezent i ruszyłem.

Niestety 80 km przed celem mojej podróży miałem niegroźny wypadek. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, jednak moje auto nie nadawało się do dalszej jazdy: skasowany przedni zderzak, wyciek płynu chłodzącego i oleju, nie wspominając o reflektorach, które rozleciały się w drobny mak. Pozostało mi zerknąć na polisę i zadzwonić pod widniejący tam numer mojego ubezpieczyciela – dzięki pakietowi Auto Assistance, zakupionemu w LINK4 mogłem liczyć na odholowanie samochodu do wskazanego przeze mnie warsztatu (w mieście, do którego jechałem).

W ramach pakietu na 4 dni otrzymałem też auto zastępcze, co pozwoliło mi nie tylko spokojnie dojechać do znajomych, ale i spędzić cały długi weekend nad morzem oraz swobodnie pozwiedzać Trójmiasto. Po powrocie mogłem powiedzieć sobie, że – parafrazując znane przysłowie – Polak wcale nie musi być mądry dopiero po szkodzie.

Warto wiedzieć, że kupując ubezpieczenie OC lub pakiet OC/AC w LINK4 możemy także wybrać bogaty program ochrony Auto Assistance.

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie awarii, wypadku oraz kradzieży pojazdu. Gdy Twój samochód ulegnie wypadkowi lub awarii LINK4, zapewni holowanie auta. Co ważne Klient ma zapewnioną pomoc przez całą dobę na terenie Polski oraz większości krajów Europy, ale to nie koniec profitów.

Auto Assistance obejmuje:

pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu;

naprawę na miejscu zdarzenia;

holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (do 200 km);

wymianę koła;

uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora;

dostarczenie paliwa;

pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejesz niewłaściwe;

złomowanie;

otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków;

pokrycie kosztów parkowania do 2 dni;

oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży;

nocleg w hotelu / *, jeśli znajdujesz się ponad 20 km od miejsca zamieszkania;

*, jeśli znajdujesz się ponad 20 km od miejsca zamieszkania; transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i wyliczy całkowity polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl. Materiał powstał przy współpracy z LINK4.

