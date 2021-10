UE pracuje nad kompromisem z Polską?

Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rzeczpospolita”, na brukselskim szczycie w przyszły czwartek przywódcy 26 krajów UE będą dyskutowali z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim formułę, która „de facto potwierdzi prymat prawa europejskiego i pozwoli szybko odblokować Fundusz Odbudowy dla naszego kraju”. Dziennik powołuje się na „wysokiej rangi hiszpańskie źródła rządowe”, które wskazują, że potrzebny jest kompromis z Polską – a nawet, że rozwiązanie sporu z naszym krajem jest dziś najważniejszą sprawą dla UE.

W rozmowie z „Rz” wysokiej rangi źródła w rządzie Hiszpanii wskazują, że tak dla Madrytu, jak i dla Berlina Polska jest „fundamentalnym elementem projektu europejskiego”.

Musimy znaleźć kompromis, który pozwoli na uratowanie twarzy obu stron, z zastrzeżeniem, że prymat prawa europejskiego musi być zachowany bo to jest fundament konstrukcji europejskiej. Nie ma dziś ważniejszej dla Unii sprawy, niż rozwiązanie sporu z Polską. Ale jesteśmy przekonani, że polski rząd będzie starał się pójść w tej sprawie na kompromis – przekonują rozmówcy dziennika.

Jaką postać przybierze kompromis?

Jak czytamy w „Rz”, Bruksela - owszem - ma domagać się uznania prymatu prawa europejskiego, ale nie tyle „de iure”, co “de facto”. A to oznacza kompromis, który mógłby polegać na zobowiązaniu polskich władz do respektowania orzeczeń unijnego Trybunału Sprawiedliwości, zwłaszcza tych dotyczących likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - przy czym orzeczenie TK teoretycznie pozostałoby w mocy.

To zobowiązanie mogłoby przybrać kształt deklaracji rządu Polski na szczycie przywódców UE w czwartek i piątek. Zdaniem naszych rozmówców, z uwagi na swoje znaczenie, porozumienie nie będzie bowiem możliwe na wtorkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli — pisze dziennik”.

