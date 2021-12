UE uwolni Fundusz Odbudowy dla Polski? Kluczowe rozstrzygnięcia!

„Unia przybliża się do uwolnienia Funduszu Odbudowy dla Polski” - pisze „Financial Times”. Jednocześnie podkreślono, że choć Polska poszła na pewne ustępstwa, to „różnica zdań wciąż istnieje i pozostaje poważna”.

Porozumienie coraz bliżej?

Co pozostaje kwestią sporną? Oprócz przywrócenia do orzekania kluczowych sędziów, głównym problemem są pisemne gwarancje Polski dotyczące charaktery ustroju sądowego, który miałby zastąpić Izbę Dyscyplinarną.

Wraz ze zbliżaniem się roku ku końcowi, niektórzy dyplomaci rozpoznają sygnały postępu skoro Komisja rozważa, czy zatwierdzić Krajowy Plan Odbudowy (…) Osiągnięcie porozumienia przed końcem roku pozwoliłoby Warszawie sięgnąć po miliardy euro zaliczki — pisze dziennik.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, która cytuje informacje „FT”, w cieniu deklaracji przedstawicieli polskiego rządu w Brukseli odbywają się negocjacje.

W ostatnim czasie nabrały one intensywności: negocjatorzy obu stron spotykają się już trzy razy w tygodniu. O powadze sytuacji może świadczyć to, że minister ds. europejskich Konrad Szymański niechętnie udziela się ostatnio w mediach — pisze Jędrzej Bielecki.

Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, polski rząd będzie dążył do porozumienia ze względu na zbliżającą się zmianę władzy w Niemczech i umowę przyszłej koalicji „sygnalizacji świetlnej”, z której wynika, że nowa ekipa rządząca w Berlinie będzie jeszcze bardziej naciskała na Polskę. Zniecierpliwienie ma rosnąć także w samym PiS.

Każdy miesiąc zwłoki ogranicza nasze możliwości realizacji KPO. Nie chcemy być zakładnikiem decyzji politycznej, chcemy realizować rozwój naszego regionu — mówi Bieleckiemu Ewa Draus, wywodząca się z Prawa i Sprawiedliwości wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Zaliczka 4,7 mld euro?

Porozumienie między Polską a KE może przysłużyć się także ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, ponieważ wielu jego przeciwników w wyborach poparło Polskę w zakresie prymatu prawa krajowego nad unjnym, a także zabezpieczenia granic z Białorusią. Do tego dochodzi prezydencja Francji w UE rozpoczynająca się 1 stycznia.

Jeśli Polska dojdzie do porozumienia przed ostatnim posiedzeniem Rady UE(…) 16 grudnia, dostanie zaliczkę 4,7 mld euro. Bruksela zbytniego ryzyka tu nie bierze: w umowie zapisane są „kamienie milowe” wprowadzenia w życie przez nasz kraj podjętych zobowiązań i jeśli nie zostaną spełnione, wypłata kolejnych transz wartego 36 mld euro pakietu zostanie wstrzymana — pisze „Rz”, ptzypominając także o informacjach „Financial Times” z 20 listopada o tym, że KE wysłała do władz w Warszawie i Budapeszcie „serię pytań dotyczących naruszeń zasad praworządności”, a oba kraje otrzymały dwa miesiące na odpowiedź.

To może być wstęp do uruchomienia niezależnego mechanizmu warunkowości, który może nawet prowadzić do zawieszenia wypłat z „normalnego” budżetu Unii. Byłby to znacznie bardziej drastyczny krok niż wstrzymanie KPO — podsumowuje Bielecki.

wPolityce.pl/kp