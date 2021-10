Mata i McDonald's. W sieci zawrzało: Pluszowy bunt

Michał „Mata” Matczak rozpoczyna współpracę z firmą McDonald’s. Decyzja rapera o reklamowaniu wielkiej sieci fastfood spotkała się z żywą reakcją użytkowników Twittera.

Już niedługo w restauracjach amerykańskiej sieci pojawi się specjalny zestaw, firmowany przez syna Marcina Matczaka.

Fakt, że raper będzie współpracował z międzynarodową siecią fastfood wywołała falę komentarzy użytkowników Twittera.

Reakcja internautów

Głos pokolenia: jebać PiS, kup hamburgerka, bo mi na melo nie starcza. To świetne podsumowanie poziomu intelektualnego całej opozycji. P.S. McDonald jest gigantycznym niszczycielem planety. Mata właśnie dołożył kolejna cegiełkę do jej spalenia.

Jeżdżę metrem, jem na Zbawixie i widzę, że pokolenie Maty, to pokolenie słabiaków. Wystraszone, wycackane chudzielce bez odrobiny pewnoście siebie, pełne pisku i histerii. Cały ten zbuntowany Mata z tym kontraktem reklamowym na frytki doskonale się w to wpisuje. McBunt’s i kaska.

To było do przewidzenia, że Mata podpisze kontrakt reklamowy (chociaż Taco tego nie zrobił). Ale że reklamuje POTRÓJNEGO cheeseburgera?? W kraju z ogromnym problem z otyłością dzieciaków, gdzie ludzie jedzą 2x za dużo mięsa a jego hodowla niszczy planetę? Wybiło żenadometr.

Rapuś Mata będzie promował restauracje McDonald’s. Jak zrobi się jeszcze bardziej zbuntowany, to może zatrudnią go w kampanii reklamowej klocków Duplo.

Co by nie mówić, to stary Matczak jako twórca produktu pt. Mata jest skuteczny. Szkoda tylko potencjału młodzieńczego buntu, skoro steruje tym potencjałem stary zgred.