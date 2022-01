"Mata" zatrzymany za narkotyki. Prof. Matczak: Zadzwoniło CBA, że "nie żyje"

Raper Michał M. pseudonim „Mata” został zatrzymany w Warszawie za posiadanie narkotyków. Tymczasem ojciec rapera, prof. Marcin Matczak, zamieścił wczoraj wieczorem wpis o telefonie z infolinii CBA, który miał dotyczyć jego syna – czytamy na portalu wPolityce.pl

Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej – napisał na Twitterze prof. Marcin Matczak.

Fala komentarzy po wpisie prof. Matczaka

Niektórzy użytkownicy Twittera sugerują, że wpis prof. Matczaka jest powiązany z zatrzymaniem jego syna.

Patrzcie jaki sprytny tatuś. Dowiedział się o zatrzymaniu synka i natychmiast zablefował na Twitterze, żeby móc to wykorzystać do kreowania się na ofiary. Tanie sztuczki a la Giertych Roman - pisze Piotr Pałka.

Adwokat w końcu. Zna się na alibi A zatrzymali go ponoć o 23.00. Zastanawiająca koincydencja - czytamy. Przygotowanie linii obrony.

