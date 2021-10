Ceny cukru biją rekordy, polski przemysł może na tym zyskać

Przyczynami znacznych wzrostów cen cukru na światowych rynkach są drożejąca ropa oraz susza w Brazylii. Do tej pory jednak ceny globalne w nieznacznym stopniu oddziałały na rynek w Polsce. Polska od dekad produkuje dużo cukru, jesteśmy jego trzecim największym producentem w UE. Polskie firmy mogą zyskać na negocjacjach cenowych z klientami jeszcze w tym roku

Wpływ na drożejący cukier w wielu rejonach świata ma przede wszystkim sytuacja z uprawą trzciny cukrowej - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Unia Europejska jest największym na świecie producentem cukru z buraka, jednak to z trzciny cukrowej wytwarzane jest 80 proc. sprzedawanego na świecie cukru. Zdecydowanie największym producentem cukru na świecie jest Brazylia, w której znajdują się wielkie plantacje trzciny, ale surowiec ten jest wykorzystywany nie tylko do produkcji cukru. Z trzciny produkowane są także biopaliwa, zwiększone zapotrzebowanie na które powoduje drożejąca ropa naftowa. Plantacje w Brazylii dotknęła w tym roku klęska suszy.

Ceny cukru na świecie wpływają na rynek w Polsce, niemniej zależność ta jest nie tak wielka. Podczas gdy w sierpniu światowy indeks cen żywności FAO dla cukru zwiększył się o 50 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, to zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa w Polsce wzrost cen wyniósł w tym miesiącu niecałe 4 proc. - zwraca uwagę Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole – informuje portal gazetaprawna.pl.

Polski cukier

Polska razem z Francją i Niemcami zalicza się do pierwszej trójki największych producentów cukru w Unii Europejskiej, jest więc dostawcą liczącym się globalnie. W ubiegłym roku Polska plasowała się na 15. miejscu w produkcji cukru na świecie, uzyskując z eksportu niemal 270 mln dol.

Podczas, gdy we Francji pod uprawę buraka cukrowego wykorzystuje się 421 tys. hektarów, a w Niemczech 386 tys. ha, w Polsce buraki cukrowe uprawiane są na 251 tys. hektarów. Uzysk cukru z buraka w tonach metrycznych na hektar w Polsce jest porównywalny do Francji i nieco niższy niż w Niemczech. Według danych USDA uzysk ten w obecnym sezonie wynosi dla Niemiec 73 tony, we Francji 62,7 tony, a w Polsce 59,5 tony z hektara.

Braki gazu podbijają ceny

Ceny cukru na świecie zbliżają się szczytu sprzed czterech lat. Jak informuje portal reuters.com, we Francji zawartość cukru w burakach jest w tym roku niska, na co wpłynęły dotkliwe przymrozki na wiosnę, a także stosunkowo pochmurne i chłodne lato. Z kolei deszczowa pogoda w czasie poprzedzającym żniwa spowodowała, że buraki cechuje duża zawartość wody, w związku z czym więcej kosztować będzie ich transport i suszenie – w czasie kiedy ceny gazu ziemnego są rekordowo wysokie, a do produkcji cukru zużywana jest duża ilość gazu.

Według producenta Cristal Union we Francji ponad 10 tys. hektarów upraw buraka zostało zniszczonych wskutek użycia środków chwastobójczych, które później uznano za nieodpowiednie dla upraw.

Światowe wzrosty cen cukru na obecną chwilę mają ograniczony wpływ na rynki europejskie – ocenia „Reuters”. Zdaniem obserwatorów rynku, sytuacja ta jednak zmieni się podczas kolejnych negocjacji cenowych pomiędzy producentami a klientami jeszcze w tym roku.

Marcin Tronowicz