Niemcy: Cukier podrożał o 70 proc. Kogo winią?

Związek zawodowy wezwał pilotów do dwudniowego strajku, który rozpocznie się w najbliższą środę, jeśli Lufthansa nie przystąpi do negocjacji zbiorowych. Klienci mają niewielkie zrozumienie dla postawy dobrze opłacanych pilotów – komentuje we wtorek portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung” (SZ)