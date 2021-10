Prezes UOKiK: Influencerzy muszą być świadomi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży

Jak regulować rynek influence marketingu, jak prawidłowo oznaczać reklamy na kontach influencerów w social mediach i o odpowiedzialności twórców za konsumentów, zwłaszcza tych młodych - o tym mówił Tomasz Chróstny w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. - - Kryptoreklama powinna być wstydem dla influencerów.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział, że informacja o działaniach urzędu była na tyle istotna dla rynku, że że sami zainteresowani rozpoczęli zmiany w oznakowaniu treści sponsorowanych w social mediach.

To bardzo dobra informacja na starcie postępowania.

Na pytanie: Dlaczego Urząd postanowił zająć się tematem oznaczeń treści sponsorowanych na kontach influencerów w mediach społecznościowych?

W ubiegłym roku zaczęliśmy zdecydowane działania wobec influencerów promujących piramidy finansowe. Jedna z takich osób dostała karę prawie 450 tysięcy złotych za nieuczciwe praktyki rynkowe [chodzi o youtubera Damiana Żukiewicza - przyp. red.]. Wobec innych toczą się postępowania. Prowadząc tamte działania, zauważyliśmy problem innej nieuczciwej praktyki rynkowej, mianowicie kryptoreklamy. Solidny standard w zakresie uwidaczniania reklamy, który został wypracowany w mediach tradycyjnych, to jest w telewizji, prasie, radiu, diametralnie różni się od tego, z czym konsumenci spotykają się w mediach społecznościowych. Pamiętajmy, że dziś influencerzy mają bardzo silny wpływ na decyzje konsumenckie. Dla wielu, zwłaszcza młodych odbiorców, twórcy internetowi to podstawowy autorytet i źródło wzorców zachowań, także konsumenckich. Stąd chcemy, aby osoby, które mają tak mocny wpływ na młodych konsumentów, rzetelnie i odpowiedzialnie podchodziły do własnego przekazu - odpowiada prezes UOKiK