„PEŁNY OBRAZ”: Po co Polsce i Europie Trójmorze?

Przed nami kolejny odcinek dokumentalnego autorskiego cyklu Mariusza Pilisa „Pełny Obraz”. Już dzisiaj o godzinie 21:00 na antenie TVP będziemy mogli obejrzeć film Macieja Chłopickiego „Trójmorze”

W czasach niemiecko-rosyjskiej ofensywy gazowej w Europie projekt Trójmorza może stać się jedyną alternatywą chroniącą nas przed gazową dominacją naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów. Od lat rozumieją to politycy opcji niepodległościowych takich wydawałoby się różnych krajów jak Polska, Chorwacja i Rumunia. Znaczenie Trójmorza dostrzegał także prezydent USA Donald Trump i do dziś inicjatywa cieszy się sporym poparciem w amerykańskim Kongresie.

W dzisiejszym filmie Maciej Chłopicki próbuje wyjaśnić, jak to się wszystko zaczęło. Jaki jest pomysł na tę część Europy? Co nam daje inicjatywa, która chcąc nie chcąc budzi emocje za naszymi zachodnimi granicami?

Udało nam się zaprosić do tego projektu panią Kolindę Grabar-Kitarović, która wraz z prezydentem Andrzejem Dudą, od początku była twarzą i pomysłodawcą tej inicjatywy. Wspólnota doświadczeń i aspiracji rodzi się na naszych oczach. Jakie międzynarodowe gry towarzyszą Inicjatywie Trójmorza? Co konkretnie możemy z tego mieć dla siebie? Czy uda nam się zbudować trwałą wspólnotę państw Europy Środkowo Wschodniej i Południowej? Bałtyk, morze Czarne i Adriatyk, to przestrzeń w której toczy się opowieść Macieja Chłopickiego. Gorąco rekomenduję – przekonuje pomysłodawca serii Mariusz Pilis.