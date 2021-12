Ikoniczny budynek w Wenecji po raz pierwszy zostanie otwarty dla publiczności

Wenecki budynek Procuratie Vecchie na Placu Świętego Marka w Wenecji już wiosną 2022 roku zostanie otwarty dla publiczności, po raz pierwszy w swojej 500-letniej historii. Generali ogłosiło, że pięcioletnia renowacja budynku realizowana przez David Chipperfield Architects z Mediolanu zostanie zrealizowana do końca roku. Historyczny budynek, który ciągnie się wzdłuż północnej krawędzi placu św. Marka, stanie się nowym ważnym miejscem o przeznaczeniu społecznym i siedzibą The Human Safety Net.

Firmy mają do odegrania rolę, która wykracza poza ich podstawową działalność. Mogą one wpływać na społeczności, w których działają, poprzez działania, które mają znaczący i długotrwały wpływ. W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz jako zwieńczenie obchodów 190-lecia Generali, chcemy nadać nowe życie i cel budynkowi Procuratie Vecchie. Jako siedziba The Human Safety Net, ten ikoniczny budynek stanie się centrum wymiany pomysłów jak pokonać współczesne wyzwania społeczne i zainspiruje odwiedzających do podjęcia działań, które mają na celu uwolnienie potencjału osób w trudnej sytuacji życiowej. Dziękuję wszystkim z bliska i daleka, którzy pomogli urzeczywistnić to marzenie! – stwierdził Philippe Donnet, CEO Grupy Generali.

Jako symbol początku odliczania do otwarcia, drewniany model budynku, przedstawiający część zmian, został wystawiony dla zwiedzających w przestrzeni Human Garden w Ogrodach Królewskich. Warto dodać, że również Ogrody Królewskie, które ponownie można oglądać od 2019 r., były poddane pięcioletniej renowacji, przeprowadzonej przez Fundację Ogrody Weneckie we współpracy z Generali.

Model, wykonany z drewna, dzięki temu, że dzieli się na sześć części, nie tylko ukazuje wspaniałą fasadę budynku, ale również pozwala zwiedzającym na zanurzenie się w jego wnętrzu, aby zobaczyć niektóre ze zmian przeprowadzonych w różnych przestrzeniach budynku. Ponadto, opublikowano zdjęcia, które dokumentują transformację budynku, zrealizowaną z szacunkiem. Pokazują one zakres prac i wyzwania związane z zachowaniem historycznego charakteru budynku, przy jednoczesnym przystosowaniu go do nowoczesnego i zrównoważonego użytkowania przez następne 500 lat.

Otwarcie Procuratie Vecchie jest efektem ambitnego, pięcioletniego projektu renowacji, który zostanie zakończony do końca roku. Projekt ten to seria zmian, które odpowiadają na złożoność wymaganych prac. Obejmowały one renowację pierwszego i drugiego piętra, reorganizację dostępności i użyteczności budynku poprzez dodanie nowych klatek schodowych oraz renowację centralnego pawilonu na trzecim piętrze.

Dzięki renowacji na trzecim piętrze powstaną otwarte dla publiczności przestrzenie wystawiennicze związane z fundacją The Human Safety Net, gdzie będzie przestrzeń do pracy oraz audytorium. Historyczny budynek, który ciągnie się wzdłuż północnej krawędzi placu św. Marka, stanie się nowym ważnym miejscem i centrum aktywności, a także obiektem o przeznaczeniu społecznym. Stanie się siedzibą The Human Safety Net globalnego ruchu organizacji pozarządowych, wolontariuszy i partnerów, pracujących z ludźmi w trudnej sytuacji życiowej, tak aby mogli oni zmieniać życie swoich rodzin i społeczności.

Praca nad Procuratie Vecchie była ogromnym przywilejem, nie tylko ze względu na znaczenie architektury budynku i jego wielowiekowej historii, ale także ze względu na rolę, jaką odgrywa w definiowaniu jednej z najbardziej inspirujących przestrzeni obywatelskich na świecie. Poprzez nasz projekt starannie przywracamy i adaptujemy tkankę budynku, jak również ożywiamy rolę i znaczenie Procuratie Vecchie dla Wenecji, nie tylko jako atrakcji, ale jako tętniącego życiem miejsca aktywności w żyjącym mieście. Siła takiego projektu zależy od jakości współpracy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszemu klientowi, doradcom i zespołom na miejscu za ich inspirujące zaangażowanie w cały projekt. Z wielkim podekscytowaniem oczekujemy na publiczne otwarcie w przyszłym roku – powiedział David Chipperfield.

Otwarcie Procuratie Vecchie po renowacji, kończy szczególny rok dla Generali, które w 2021 r. obchodziło 190. rocznicę powstania, podejmując szereg inicjatyw, które miały na celu ożywienie gospodarcze i zrównoważony rozwój. Procuratie Vecchie będzie również częścią ambitnego projektu, którego celem jest uczynienie Wenecji Światową Stolicą Zrównoważonego Rozwoju.

W listopadzie została potwierdzona obecność Generali w Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) oraz w Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Grupa Generali umocniła swoją pozycję lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju, plasując się w pierwszej piątce firm sektora ubezpieczeniowego na świecie. Ten ważny benchmark jest wyrazem uznania dla ciągłego zaangażowania Grupy we włączanie zasad zrównoważonego rozwoju do jej działalności zgodnie z ambicją bycia partnerem na całe życie („Lifetime Partner”).