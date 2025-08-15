Zaczęli! Trump i Putin na Alasce

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin przywitali się na płycie lotniska bazy Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Zamiast planowanej na początku szczytu na Alasce rozmowy Trumpa i Putina w cztery oczy w pierwszym spotkaniu przywódców udział wezmą również sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow.

Obaj przywódcy wyszli ze swoich samolotów - najpierw Trump, a po około minucie Putin - i przeszli po rozłożonym na płycie lotniska czerwonym dywanie. Trump, czekając na Putina, zaklaskał kilka razy, a następnie uścisnęli sobie dłonie i wymienili kilka słów.

Obaj przywódcy usiedli na tle z napisem „Pursuing peace” (Dążąc do pokoju), lecz wbrew zwyczajowi nie wygłosili żadnych wstępnych oświadczeń ani nie odpowiedzieli na pytania wykrzykiwane przez dziennikarzy.

Na spotkanie obaj przyjechali wspólnie amerykańską limuzyną prezydencką, znaną jako Bestia. Jeszcze na lotnisku Putin i Trump również zignorowali pytania, a kiedy Putin został zapytany, czy przestanie zabijać cywilów, zrobił gest sygnalizujący, że nie słyszy lub nie rozumie.

Dziś Trump i Putin w cztery oczy!

Biały Dom: zamiast rozmowy Trumpa z Putinem w cztery oczy, będzie spotkanie trzyosobowych delegacji

Informację tę przekazała rzeczniczka prezydenta USA Karoline Leavitt podróżującym z Trumpem dziennikarzom.

Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff - przekazała Leavitt.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i doradca prezydenta Jurij Uszakow będą towarzyszyć przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W następnej kolejności dojdzie do spotkania przy lunchu w rozszerzonym formacie. Po stronie amerykańskiej udział w nim wezmą także minister finansów Scott Bessent, minister handlu Howard Lutnick, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

PAP, sek

Daniel Obajtek oferuje: „Tam biznes jest przewidywalny"

Rząd brnie w radykalną termomodernizację budynków. Najbardziej emisyjne mają zniknąć. Co z ich lokatorami?

Masło znów liderem sklepowej drożyzny

