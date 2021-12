Berlin, defilada i pochodnie. "Żaden nazizm, to... pacyfiści" [wideo, zdjęcia]

W Berlinie odbył się Wielki Capstrzyk Bundeswehry. W ten sposób niemieckie wojsko pożegnało kanclerz Angelę Merkel, która odchodzi ze stanowiska. Ze względu m.in. na płonące podczas celebracji pochodnie wydarzenie wywołało falę komentarzy polskich internautów - czytamy na portalu wPolityce

W ramach pożegnania Merkel, niemieccy żołnierze przemaszerowali z pochodniami w rękach. Kanclerz puszczono też jej ulubione utwory.

Przemarsz Bundeswehry z pochodniami spotkał się z reakcją użytkowników Twittera w Polsce. Zwrócono uwagę m.in. na fakt, że Marsz Niepodległości w Warszawie spotkał się z krytyką środowisk lewicowo-liberalnych. Przemarsz niemieckich żołnierzy już takich emocji nie wywołał.

A ja mam pytanie do tych, których przeraził Marsz Niepodległości w Warszawie, którzy zobaczyli w jego uczestnikach tysiące nienawistnych faszystów, którzy poczuli strach, widząc morze biało-czerwonych flag. Co czujecie Państwo widząc zdjęcia z wczorajszej uroczystości w Niemczech? - pyta użytkowniczka.

Pochodnie na Marszu niepodległości to nazizm (faszyzm itp) a w Niemczech to walka o pokój. Podobnie jest z polską flagą i patriotyzmem, dla oświeconych europejskich neofitów to nazizm…

Michnik albo @bweglarczyk się nie niepokoją, że pochodnie i brunatne koszule?

wpolityce/Twitter/mt