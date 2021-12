Jak zmieniły się nawyki żywieniowe i styl życia Polaków w czasie pandemii?

Według badania „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2021” ponad 40% badanych zmieniło nawyki żywieniowe na zdrowsze w ciągu 12 miesięcy

Do stosowania ograniczeń żywieniowych lub diety aktualnie przyznaje się 85% respondentów i jest to o 5% mniej niż w styczniu 2020, czyli przed pandemią. Najczęściej wskazywane zmiany to: spożywanie mniejszej ilości cukru, mięsa, jedzenie większej ilości warzyw, a także ograniczenie dziennej liczby przyjmowanych kalorii. Jako główny powód zastosowania zmian w żywieniu tak jak i przed pandemią ankietowani wskazali chęć prowadzenia zdrowego stylu życia. Dla 40% badanych, pandemia wpłynęła pozytywnie na sposób odżywiania, 20% wskazało wpływ negatywny.

Właściwe odżywianie i spokojny tryb życia kluczem do zdrowia

Prawidłowe odżywianie nadal jest uważane jako najważniejszy element dla naszego zdrowie (40% w 2021r.; 48% w 2020r.). Zdrowa żywność kojarzy się nam przede wszystkim ze świeżymi i nieprzetworzonymi produktami, bez konserwantów i o obniżonej zawartości cukru. Warto jednak zaznaczyć, że podczas pandemii wzrosła również tendencja do dokonywania niekorzystnych dla naszego organizmu wyborów w obszarze dań gotowych i niezdrowych przekąsek. Pomimo, że ponad 40% ankietowanych zadeklarowało zwiększenie spożycia warzyw i owoców od początku pandemii to aż 30% wszystkich badanych przyznało również, że przez pandemię częściej sięgało po słodycze, 26% po słone przekąski, a 21% zamawiało fast food.

Podczas pandemii zmniejszyło się dla nas znaczenie sportu, a zaczęliśmy doceniać spokojny tryb życia, który jako kluczowy dla zdrowia wymieniło w tym roku 26% ankietowanych (23% w 2020 roku). Natomiast uprawianie sportu jako ważne dla zdrowia wskazało tylko 19 % i jest to o 5% mniej niż w 2020 roku.

Jako osoba, która od kilkunastu lat związana jest ze światem zdrowego odżywiania oraz sportów sylwetkowych zgadzam się z powszechną opinią, że na wygląd i samopoczucie w 70% składa się odpowiedni sposób odżywiania a w 30% aktywność fizyczna. Najpopularniejsze kaloryczności w programach dietetycznych Kukuła Healthy Food to 1500 i 2000 kalorii. – wyjaśnia Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.

Wzrasta liczba Polaków całkowicie wykluczających produkty pochodzenia zwierzęcego Podczas pandemii o 2% wzrosła liczba wegan, czyli osób, które całkowicie wykluczyły ze swojego jadłospisu produkty pochodzenia zwierzęcego. Weganizm zadeklarowało w tym roku już 6% badanych. Liczba wegetarian, czyli osób, które nie jadają mięsa, ale w menu uwzględniają np. nabiał, jaja i miód nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i nadal wynosi 10%. Ponadto aż 12% respondentów zamierza wypróbować dietę wegetariańską a 7% dietę wegańską w najbliższym czasie.

Coraz więcej osób wyklucza produkty pochodzenia zwierzęcego z przyczyn zdrowotnych lub ideologicznych. Prawidłowo skomponowana dieta roślinna pomimo wyłączenia z niej produktów pochodzenia zwierzęcego jest w stanie dostarczyć wszystkich, niezbędnych składników odżywczych, witamin i mikroelementów. Powszechna dostępność smacznych i dobrych jakościowo roślinnych zamienników mięsa i nabiału, a także obecność potraw wegetariańskich w prawie każdym lokalu gastronomicznym również sprzyja popularyzacji roślinnego odżywiania. – komentuje Natalia Chybzińska, specjalista dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Kukuła Healthy Food

Najczęstsze ograniczenia i wykluczenia w codziennej diecie

Do stosowania różnego typu ograniczeń żywieniowych w diecie aktualnie przyznaje się 85% Polaków i jest to o 5% mniej niż w styczniu 2020r. Prawie połowa tej grupy (45%) to osoby, które w ostatnim roku ograniczyły lub całkowicie wykluczyły ze swojego jadłospisu cukier.

O sposób słodzenia posiłków jesteśmy pytani bardzo często przez osoby, które zaczynają korzystać z naszych usług. Od początku istnienia firmy, czyli od 6 lat do naszych deserów i słodkich śniadań w zależności od rodzaju diety wykorzystujemy tylko zdrowe zamienniki cukru jak ksylitol, syrop klonowy, z agawy, czy miód. – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i właściciel cateringu dietetycznego Kukuła Kukuła Healthy Food

Dużą uwagę przywiązujemy również do spożywania określonej liczby kalorii w ciągu dnia (44%), a także nie jadania posiłków po określonej godzinie (33%). Jako główne powody stosowania ograniczeń żywieniowych w diecie wymieniamy: chęć prowadzenia zdrowego stylu życia, redukcja masy ciała lub problemy zdrowotne.

37% Polaków korzysta z diet pudełkowych

Na przełomie września i października bieżącego roku z diet pudełkowych korzystało 37% respondentów. Aż 60% tej grupy korzysta z cateringu dietetycznego w sposób okazjonalny (np. ważne, życiowe wydarzenie, redukcja masy ciała lub budowa masy mięśniowej), 21% kupuje „pudełka” stale lub przez dłuższy czas. Pozostała część tej grupy zamawia nieregularnie. Główne powody korzystania z diety pudełkowej to chęć: zdrowszego odżywiania, utraty masy ciała lub urozmaicenia dotychczasowej diety.

Kolejne 37% respondentów zamierza wypróbować usługę jeszcze w tym roku. Główne przyczyny chęci skorzystania z cateringu dietetycznego to: zdrowsze odżywianie, odchudzanie oraz brak czasu na gotowanie.

Jako największą zaletę diety pudełkowej wśród osób korzystających i nie korzystających z tej usługi wskazuje się oszczędność czasu związana z zakupami i przygotowaniem posiłków.

Raport potwierdza, że Polacy zwracają uwagę na to, co jedzą i mają coraz większą wiedzę w temacie zdrowego odżywiania. Cykliczny wzrost zainteresowania ofertą cateringu dietetycznego stał się normą, bo to idealna usługa dla tych, dla których ważne jest regularne spożywanie zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków z sezonowych produktów. Widać również wzmacniający się trend żywienia wegetariańskiego, a także wzrost zainteresowania dietami o obniżonej wartości kalorycznej, z mniejszą ilością węglowodanów i dietami specjalistycznymi, jak np. dieta bezglutenowa. – komentuje Jakub Kukuła, pomysłodawca i właściciel cateringu dietetycznego Kukuła Kukuła Healthy Food

Raport „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2021” na podstawie badania Kukuła Healthy Food przeprowadzonego we wrześniu 2021 r. na grupie 1008 Polaków w wieku 18-65 lat.

Czytaj też: Pracownicy oczekują bezpłatnego dostępu do testów na COVID-19

Mat.Pras./KG