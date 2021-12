"GW" atakuje polskie służby mundurowe

„Miejscowi mówią, że patroli jest teraz więcej. Mundurowi idą w las, jak nagonka w czasie polowania. Szukają ludzi” - czytamy na łamach „Dużego Formatu” „Gazety Wyborczej”, gdzie migranci ekonomiczni przedstawieni są nie jako agresorzy, którymi jak widzieliśmy na licznych nagraniach, są w istocie, ale jako ofiary rzekomo bezdusznych polskich służb mundurowych

Pacjenci w większości pochodzą z Iraku i Syrii. Opowiadają, że wizy na Białoruś kupowali w biurach podróży. Za bilet i wizę płacili około 5?tysięcy dolarów. Kolejne 8?tysięcy dolarów miało być wpłacone na konto biura po dotarciu do miejsca docelowego, najczęściej do Niemiec. Dla dużej rodziny taka podróż to kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Dlatego niektórzy zastawiają domy. Gdy rodzina trafi na Zachód, nieruchomość jest notarialnie przepisywana na osobę, która sfinansowała podróż — relacjonuje „Gazeta Wyborcza” w swoim dodatku.

Miejscowi mówią, że patroli jest teraz więcej. Mundurowi idą w las, jak nagonka w czasie polowania. Szukają ludzi — pisze „Gazeta Wyborcza” w „Dużym Formacie” przedstawiając dramatyczne historie migrantów, którzy usiłują się od strony białoruskiej wedrzeć do Polski, aby dalej udać się do Niemiec.

Widać zatem wyraźnie, że to nie jest jakaś mała akcja przemytników ludzi, ale zmasowany, systemowy sposób naboru chętnych - zupełnie oficjalny, dokonywany za pośrednictwem biur turystycznych.

Dzisiaj przyjąłem na oddział małżeństwo. Opowiadali, że chcieli wrócić. Zapłacili komuś 700? dolarów, żeby dowiózł ich na lotnisko. Zawiózł, ale z powrotem na granicę polską. Tam zostali pobici przez Białorusinów. Ona ma ślady na głowie, szyi i kręgosłupie. Leżała nieprzytomna ponad godzinę. On płakał, że nie żyje, ale nikt nie zwracał na to uwagi — czytamy w „Dużym Formacie”.

Następnie następuje kolejny atak na polską Straż Graniczną.

Na początku myśleliśmy, że jak im udzielimy pierwszej pomocy i wezwiemy Straż Graniczną, to ona dalej się nimi zaopiekuje, uruchomi procedurę azylową. Ale szybko okazało się, że najczęstszą procedurą jest wywiezienie z powrotem na granicę. Trudno było to zaakceptować z ludzkiego punktu widzenia. Więc trzeba było być szybszym od pograniczników. Napoić, nakarmić, przebrać i zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych organizacji — mówią „GW” lokalni lekarze, którzy na co dzień udzielają pomocy medycznej nielegalnym imigrantom.

Ci faceci, co się tak dramatycznie żegnali, zostawili w Syrii rodziny i wyruszyli w świat w poszukiwaniu lepszego życia. I nawet jeśli przyjmiemy, że znaleźli się tutaj, bo podjęli złą, głupią decyzję, to nie mamy prawa tego oceniać. Przecież każdy z nas kiedyś podjął złą albo głupią decyzję i nie można z tego powodu odebrać komukolwiek prawa do życia — czytamy dalej.