Logika ministra: cóż szkodzi zaprzeczyć faktom?

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych premier Tusk nakręca hejt i histerię, kłamliwymi, albo zmanipulowanymi wpisami Dołącza do niego minister finansów Andrzej Domański, który wprawdzie rzadziej zajmuje się hejtem, ale za to ma za zadanie publicznie opowiadać, że z finansami publicznymi wszystko jest w porządku, a on absolutnie panuje nad sytuacją – pisze poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Tyle tylko, że twarde fakty, których sam minister Domański dostarcza, temu przeczą, a o tym, ze sytuacja w finansach publiczny wymknęła się mu spod kontroli, mówi i pisze nie tylko opozycja, ale także największe agencje ratingowe. Dwie z trzech największych Fitch i Moody’s w ostatnich tygodniach wprawdzie nie obniżyły Polsce ratingu, ale obniżyły jego perspektywę ze stabilnej, do negatywnej, trzecia S&P, najprawdopodobniej zrobi to 7 listopada. Najwyższy niepokój wyrażają także eksperci zajmujący się tą problematyką i to nawet ci, którzy do niedawna nie tylko bezkrytycznie wspierali Tuska i jego ekipę, a nawet byli w stanie uzasadnić, nawet najbardziej absurdalne decyzje w tej dziedzinie - podkreśla autor komentarza na portalu wPolityce.pl.

Polityka zaprzeczania oczywistym faktom

Minister Domański udzielił wywiadu programowi I Polskiego Radia w likwidacji, w którym stwierdził między innymi, że rządzący realizują obietnice wyborcze, sytuacja w budżecie i finansach publicznych jest pod kontrolą, ba nawet obietnica kwoty wolnej w PIT w wysokości 60 tys. zł, nie została anulowana. Oczywiście w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie.

Zapewnienia Domańskiego o panowaniu nad finansami publicznymi padają w sytuacji kiedy przedstawił właśnie z Sejmie już trzeci z kolei budżet tym razem na 2026 rok z gigantycznym deficytem, w wysokości prawie 272 mld zł i koniecznością finansowania zadań państwa także z pożyczonych środków poza budżetem w wysokości około 100 mld zł. W 2024 roku minister Domański zrealizował budżet z deficytem w wysokości 211 mld zł, na ten rok zaplanowano deficyt w wysokości prawie 290 mld zł, a w 2026 roku deficyt ma wynieść jak wspomniałem prawie 272 mld zł, więc sama suma deficytów budżetowych przez te trzy lata to ponad 770 mld zł. Ale ponieważ minister Domański z rozmachem pożycza także poza budżetem na realizację zadań państwa, więc dług publiczny liczony metodą unijną, tylko przez pierwsze trzy lata rządów Tuska wzrośnie 1,1 biliona złotych do wręcz astronomicznej wysokości ponad 2,7 biliona złotych - analizuje dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Minister Domański jest oddelegowany na odcinek „zaprzeczania oczywistym faktom”, w tym przede wszystkim tym, które pochodzą z obszarów za które konstytucyjnie odpowiada, a więc finansów publicznych i gospodarki. I tak się to kręci od blisko dwóch lat.

