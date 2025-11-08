Kierowcom aut z dieslem zrzedną miny

Przyszły tydzień listopada przyniesie podwyżki na stacjach paliw - oszacowali analitycy portalu Reflex. Ich zdaniem litr benzyny Pb95 i Pb98 podrożeje o 2 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. LPG zdrożeje o 1 grosz za litr.

Reflex zwrócił uwagę, że mimo podwyżek średnie ceny paliw wciąż pozostają na poziomie niższym niż przed rokiem. Największa różnica jest w przypadku autogazu, który jest tańszy o blisko 15 proc. (45 gr/l), podczas gdy za benzynę i diesla zapłacić trzeba odpowiednio o 2,5 proc. i niespełna 1 proc. mniej.

Analitycy podali, że średnie ceny paliw 6 listopada kształtowały się następująco: benzyna bezołowiowa 95: 5,91 zł/l (wzrost o 3 gr/l), benzyna bezołowiowa 98: 6,63 zł/l (wzrost o 3 gr/l), olej napędowy: 5,97 zł/l (wzrost o 6 gr/l), autogaz: 2,66 zł/l (wzrost o 1 gr/l).

Prognoza cen paliw. Dlaczego diesel aż tak mocno podrożeje?

Przedstawiciele portalu prognozują, że przyszłym tygodniu średnia cena PB95 za litr wyniesie 5,93 zł (o 2 grosze więcej), a Pb98 - 6,67 zł (o 2 grosze więcej). Z kolei olej napędowy ma podrożeć o 7 groszy i kosztować 6,14 zł za litr a LPG - o 1 grosz i kosztować 2,64 zł za litr.

„Wzrost cen diesla na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) to efekt spadku produkcji rosyjskich rafinerii wobec systematycznych, powtarzających się ataków ukraińskich dronów. Dodatkowo po atakach z początku listopada nadal pracy nie wznowił rosyjski terminal naftowy w porcie Tuapse nad Morzem Czarnym (11 proc. rosyjskiego eksportu produktów naftowych). (…) Systematyczny wzrost cen diesla na europejskim rynku ARA obserwujemy już od 20 października” - podał Reflex.

PAP, sek

