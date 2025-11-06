RPP obniża stopy; niejasne zamiary Sądu Najwyższego USA

Coraz bardziej prawdopodobny wydaje nam się scenariusz, w którym rynek pozostanie bez wyraźnego kierunku aż do raportu nVIDIi, który poznamy 19 listopada. Na pewno dziś nie widać wydarzeń, które miałyby go nadać.

Po trudnym wtorku próba odbicia wydawała się scenariuszem bazowym na środę, ale rynki europejskie otworzyły się zazwyczaj ujemnie. Pierwszy atak popytu miał jednak miejsce tuż po otwarciu rynku kasowego, w większości oznaczając powrót do okolic neutralnych, kolejny tradycyjnie w okolicach startu rynku amerykańskiego. Finalny bilans dnia to wzrosty od 0,08 proc. na CAC40 do 0,64 proc. na FTSE100. Stoxx600 zyskał 0,26 proc., a większość uwagi była skupiona na NovoNordisk, które po rozczarowującym raporcie straciło 4,49 proc.. W czołówce brakowało zdecydowanego lidera, a 1,24 proc. traciło też będące aktualnie najcenniejszą spółką kontynentu ASML.

WIG20 spadł o 0,04 proc., ale mWIG40 zamknął się wzrostem o 0,89 proc., a sWIG80 o 0,08 proc. Dla głównego indeksu balastem były banki, które traciły koszykowo 0,78 proc.. Spadające po 1,23 proc. PKO oraz Santander zamykały tabelę największych ujemnych kontrybucji, mBank tracił 1,33 proc. Jest to efekt obniżki stóp NBP o 25 pb (do 4,25 proc. dla stopy referencyjnej), która nie była w pełni wyceniana, ale naturalna w kontekście dobrych danych inflacyjnych za ubiegły miesiąc. Wprawdzie rosło 11 spółek, ale jedynie w przypadku PGE (+4,23 proc.) zwyżka przekraczała 2 proc.. Za zachowanie mWIG40 odpowiadała energetyka – Tauron drożał o 3,56 proc., a Enea o 5,56 proc., również przedstawiciele sektora bankowego wyglądali znacznie lepiej niż ci z WIG20. ING rosło o 0,79 proc., a Millenium o 0,88 proc..

W USA po neutralnym początku dnia przez niemal całą sesję obserwowaliśmy uparty ruch w górę, dopiero w jej końcówce wzrosty zostały znacząco zredukowane, szczególnie na S&P500, które zyskało finalnie 0,37 proc. przy 0,65 proc. NASDAQ. Sama technologia jednak sektorowo spadała o 0,08 proc., drugi indeks był wspierany mocno przez Teslę (+4,01 proc.). Szerokość rynku pozostaje niezwykle niska, ponad połowa tegorocznego wzrostu indeksu została wypracowana przez zaledwie sześć spółek. Tematem dnia bez wątpienia było posiedzenie Sądu Najwyższego ws. ceł Donalda Trumpa, ale nie pozostało po nim wiele poza niepewnością. Prezes Sądu Najwyższego Joghn Roberts oraz Sędzia Sonia Sotomayor wyrażali sceptycyzm wobec tłumaczeń Johna Sauera, powtarzając, że cła są podatkiem, ale kierunek decyzji jest niemożliwy do wskazania. Warto zwrócić uwagę na wczorajszą publikację raportu ISM z amerykańskiego sektora usługowego (wzrost wskaźnika z 50,0 pkt. do 52,4 pkt.) i minimalnie lepszy od prognoz raport ADP (wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 42 tys.).

W godzinach porannych wyraźnie odbijają rynki azjatyckie, Hang Seng zyskuje 1,8 proc., a Nikkei 1,3 proc., ale notowania kontraktów futures nie wskazują wyraźnego kierunku dla giełd europejskich i amerykańskich. W handlu posesyjnym 2,6 proc. traciły akcje Qualcomm pomimo solidnych wyników, co może być traktowane jako sygnał, że inwestorzy zaczynają ostrożnie podchodzić do przegrzanego sektora półprzewodników. Coraz bardziej prawdopodobny wydaje nam się scenariusz, w którym rynek pozostanie bez wyraźnego kierunku aż do raportu nVIDIi, który poznamy 19 listopada. Na pewno dziś nie widać wydarzeń, które miałyby go nadać.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

