Dolar rozpoczął korektę?

Czwartek przyniósł korektę zarówno na Wall Street, jak i na dolarze. Wspólnym mianownikiem mogą być tu rosnące obawy, co do wyroku Sądu Najwyższego USA (SCOTUS) w sprawie legalności ceł wprowadzonych w tym roku przez administrację Donalda Trumpa (na bazie ustawy IEEPA z 1977 r.). Inwestorzy mogą obawiać się zamieszania i chaosu z tym związanego, po tym jak SCOTUS wyda wyrok (ma zrobić to do końca roku). Do tego odniósł się wczoraj Donald Trump przyznając, że być może trzeba będzie być gotowym na inne rozwiązania, których skuteczność może być jednak mniejsza. Przyznał też, że w sytuacji kiedy sprawa toczy się w SCOTUS, to nie będą nakładane nowe cła (choć takowe nie były raczej planowane).

Piątek przynosi wyhamowanie przeceny dolara z czwartku, który odbija względem większości walut. Pośród G-10 najmocniej słabną dolar nowozelandzki, korona szwedzka, japoński jen i brytyjski funt, choć nie są to duże ruchy. Najbardziej stabilnie wypadają euro i korona norweska. Z danych makro to za nami są odczyty dotyczące wydatków gospodarstw domowych w Japonii (1,8 proc. r/r we wrześniu wobec prognozy 2,5 proc. r/r), oraz bilansu handlowego w Chinach (eksport w październiku nieoczekiwanie spadł o 1,1 proc. r/r). Pozytywnie wypadły natomiast dane o handlu zagranicznym dla Niemiec (eksport we wrześniu przyspieszył do 1,4 proc. r/r, a import do 3,1 proc. r/r). Przed nami jeszcze dane z rynku pracy w Kanadzie (godz. 14:30) i odczyt nastrojów konsumenckich Uniw. Michigan (godz. 16:00). Za sprawą trwającego już 38 dni goverment shutdown nie zostaną opublikowane dane Departamentu Pracy USA.

Czy widoczne dzisiaj odbicie dolara może być krótkotrwałe i będzie on kontynuował rozpoczętą w tym tygodniu korektę spadkową? Nie jest to wykluczone. Wprawdzie wypowiadający się wczoraj członkowie Fed byli dość ostrożni w wypowiedziach na temat grudniowej obniżki stóp, to jednak szanse na taki ruch mogą znów rosnąć, gdyż rynek będzie obawiał się o dane (zwłaszcza pogarszającą się sytuację na rynku pracy), w tym ich kontekst dla perspektyw gospodarki przy trwającym już za długo goverment shutdown w USA.

EURUSD - testowanie październikowego oporu

Odbicie EURUSD widoczne wczoraj doprowadziło do prób naruszenia oporu przy 1,1541, jaki bazuje na minimum z 9 października. Krótkoterminowy szczyt wypadł przy 1,1552, a w kolejnych godzinach rynek nieco się cofnął. Korekta pozostaje jednak relatywnie płytka, co może wskazywać na chęci wyjścia wyżej, co sugerowałoby potencjalną zmianę średnioterminowego układu na wzrostowy, zwłaszcza, gdyby doszło do mocnego wybicia ponad poziom 1,16.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

