Warszawski optymizm na tle globalnych spadków

Czwartkowa sesja okazała się spadkowa dla europejskich parkietów. Największym przegranym był paryski CAC 40, który po sesji zdominowanej przez podaż zakończył dzień pod kreską, tracąc 1,36 proc. Równie słabo poradził sobie niemiecki DAX, który na przestrzeni sesji, osłabił się o 1,27 proc. Wyniki za trzeci kwartał opublikował Rheinmetall – akcje spółki, mimo mieszanego raportu, drożały o ok. 2 proc. po publikacji, ponieważ spółka podtrzymała całoroczne prognozy, mimo słabego wyniku na poziomie zysku netto. Po trzech dniach wzrostów spadek zanotowały również Włochy – po słabej końcówce notowań tamtejszy indeks zamknął się niżej o 0,85 proc.. Najważniejszy europejski indeks, paneuropejski STOXX, zakończył dzień spadkiem o 0,70 proc.. Spadki obserwowaliśmy także w Szwajcarii (SMI: -0,52 proc.) oraz w Wielkiej Brytanii (FTSE 100: -0,42 proc.). Jedynym „rodzynkiem” na tle spadających parkietów był hiszpański IBEX 35, który po sesji przebiegającej w trendzie bocznym zamknął się na plusie, zyskując 0,12 proc..

Podczas wczorajszej sesji popyt przeważał na większości warszawskich parkietów. Najpopularniejszy WIG20 umocnił się o prawie 1 proc. Najsilniej zyskiwały banki: Santander (+2,46 proc.), PKO (+1,78 proc.) oraz Pekao (+1,65 proc.). Poznaliśmy raport PKO BP za trzeci kwartał br., który okazał się bardzo dobry i przebił oczekiwania analityków. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył dzień nad kreską, zyskując 0,57 proc. Warto zaznaczyć, że stopa zwrotu YTD dla WIG to już 41 proc.. Z powodu presji kupujących w końcówce sesji, na plusie zamknął się również indeks małych spółek – sWIG80 (+0,18 proc.). Jedynym spadkowym z głównych polskich indeksów okazał się mWIG40, który osłabił się o 0,69 proc., głównie za sprawą ciążących mu walorów: Cyber_Folks (-5,46 proc.), Asseco (-5,35 proc.) oraz Millennium (-2,31 proc.).

Widoczna podaż przeważała za oceanem, gdzie traciła większość indeksów. Indeks szerokiego rynku S&P 500 osłabił się o 1,12 proc., a technologiczny Nasdaq Composite o 1,90 proc. Warto zwrócić uwagę na spadki takich spółek jak Robinhood (-10,81 proc.), Coinbase (-7,53 proc.), AMD (-7,31 proc.) oraz Palantir (-6,84 proc.). Wyprzedaż objęła również mniejsze spółki – indeks Russell 2000 osłabił się o 1,84 proc.. Najstarszy amerykański indeks, Dow Jones, zakończył dzień pod kreską, tracąc 0,84 proc.

Na półtorej godziny przed otwarciem notowań w Europie, rynki azjatyckie znajdują się na minusach. Największym przegranym jest południowokoreański KOSPI (-1,62 proc.), na którym obserwujemy wyprzedaż. W tym samym czasie silnie traci również japoński Nikkei 225, który osłabił się o 1,33 proc.. Spadkom nie oparły się dziś Chiny – Hang Seng traci 0,89 proc., a Shanghai Composite 0,14 proc. Podaż przeważa także w Indiach – Sensex spada o 0,34 proc., a Nifty 50 o 0,24 proc. Rynek terminowy dla amerykańskich indeksów świeci się na zielono, natomiast w Europie nastroje są bardziej mieszane. W godzinach porannych obserwujemy umacniające się kruszce – złoto zyskuje 0,73 proc., a srebro 1,44 proc.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

