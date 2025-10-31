Tusk wie, co spowoduje umowa UE-Ukraina i nie robi nic

Dzięki zgiełkowi medialnemu w sprawie jak się teraz okazuje sztucznej afery z działką pod inwestycje związane z CPK, czy wnioskiem prokuratury o uchylenie mandatu i zgodę na aresztowanie posła Zbigniewa Ziobro, środowe wejście nowej umowy handlowej UE-Ukraina, mogło się obyć w zupełnej medialnej ciszy - zauważa poseł Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

A chodzi o sprawę wagi „ciężkiej”, wszak nowa umowa handlowa UE-Ukraina, właśnie ze względu na bliskość naszego rynku jest przede wszystkim zagrożeniem dla polskiego rolnictwa – alarmuje autor komentarza na portalu wPolityce.pl.

„Dmuchane” przez media afery, czy realizacja ślepej zemsty na politykach Prawa i Sprawiedliwości, to są tematy, które zaprzątają od miesięcy uwagę opinii publicznej, właśnie po to, żeby rząd Tuska „robił dobrze” jego głównym promotorom w Brukseli i Berlinie. Dzięki zgiełkowi medialnemu w sprawie jak się teraz okazuje sztucznej afery z działką pod inwestycje związane z CPK, czy wnioskiem prokuratury o uchylenie mandatu i zgodę na aresztowanie posła Zbigniewa Ziobro, wczorajsze wejście nowej umowy handlowej UE-Ukraina, mogło się obyć w zupełnej medialnej ciszy. A chodzi o sprawę wagi „ciężkiej”, wszak nowa umowa handlowa UE-Ukraina, właśnie ze względu na bliskość naszego rynku jest przede wszystkim zagrożeniem dla polskiego rolnictwa.

Tusk wiedział, co się święci

Już 30 czerwca tego roku w momencie ogłoszenia przez KE, było jasne, że umowa handlowa UE- Ukraina ma zliberalizować ten handel, w tym także produktami rolnymi, co niestety będzie oznaczało kolejną falę wwozu do Polski, przede wszystkim ukraińskiego zboża, ale także innych wrażliwych dla naszego rynku, produktów rolnych, jeżeli okaże się, zasadnicza część jego eksportu przez Morze Czarne, będzie niemożliwa.

Zmarnowana prezydencja Polski w UE

Polski rząd w związku z przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2025 roku, powinien był wykorzystywać wszystkie swoje możliwości, żeby ochronić interesy polskich rolników, niestety jak się okazuje w tej sprawie, nie zrobiono nic.

Szczególnie eksport z Ukrainy do UE produktów rolnych, uderzy w interesy unijnych rolników, ponieważ mimo tego, że ten kraj nie jest członkiem UE, to jednak ma lepsze warunki handlu niż kraje członkowskie. „Ukraińscy rolnicy” ciągle przecież nie muszą już teraz spełniać unijnych norm produkcyjnych, mogą stosować w produkcji rolniczej substancje zakazane w unijnym rolnictwie, jak na przykład środki ochrony roślin. (…)

Import z Ukrainy zaleje nasz rynek

Ogromne dodatkowe ilości produktów rolnych z Ukrainy, które najprawdopodobniej w większości trafią na polski rynek, właśnie ze względu jak już wspomniałem na najniższe koszty ich transportu właśnie do naszego kraju. A ci wspomniani wyżej „ukraińscy rolnicy” , to przede wszystkim wielkie agroholdingi, których właścicielami jest kapitał pochodzący z krajów Europy Zachodniej, USA, a nawet krajów arabskich, a także ukraińscy oligarchowie. Blisko 100 takich agroholdingów gospodaruje na 1/4 ziemi rolnej (około 6,5 mln ha) całej Ukrainy, a największe z nich dysponują po 500-600 tys. ha i w dużej części są to czarnoziemy, więc tak naprawdę konkurencja z nimi jest w zasadzie niemożliwa. To właśnie właściciele tych agroholdingów, wywarli presję na urzędników KE na liberalizację handlu pomiędzy UE i Ukrainą i będą mieć w zasadzie nieograniczony dostęp do unijnego rynku liczącego ok. 430 mln konsumentów - diagnozuje dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl..

Po to są potrzebne rządowi Tuska „dmuchane” afery i kolejne odebrania immunitetów posłom Prawa i Sprawiedliwości ,a nawet ich aresztowania, aby tylko odwrócić uwagę od tak poważnych zagrożeń jakie między innymi, niesie dla polskiego rolnictwa nowa umowa handlowa UE-Ukraina – konstatuje poseł PiS.

