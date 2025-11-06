Minister finansów rozgrzany polityczną zemstą. A budżet?

Co powiedzieć o państwie, w którym gigantyczny dług publiczny rośnie najszybciej w Europie, a minister finansów, niezdolny zapanować nad sytuacją budżetową, upatruje sens swojej działalności politycznej w ściganiu Zbigniewa Ziobry? – pyta w komentarzu Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.

„Są takie chwile, dla których się żyje. (…) Z całą pewnością mi ręka nie zadrży i dla takich chwil warto być w polityce. To jest też sens bycia w polityce” — oświadczył Domański, zapytany o to, czy zagłosuje za odebraniem immunitetu i osadzeniem w areszcie Zbigniewa Ziobry. Polityka zemsty prowadzona przez Donalda Tuska stała się nie tylko zbiorowym szaleństwem koalicji rządzącej. Stanowi dziś bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa - pisze Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.

Polski dług publiczny notuje najszybsze tempo wzrostu w Europie. Gdy rządy objęła koalicja 13 grudnia, nominalne zadłużenie wynosiło 1,35 biliona złotych. Obecnie przekracza już 1,85 biliona. Dług liczony metodą unijną, przyrasta w tempie miliarda złotych dziennie. Dziura budżetowa powiększa się do skali wprost niewyobrażalnej. Dochody państwa są przy tym o prawie 45 mld zł mniejsze niż przed rokiem. Minister finansów nie ma konstruktywnych pomysłów wyjścia z tej sytuacji. (…) Kondycja polskiej gospodarki spada, NFZ jest niewydolny, szpitale odwołują wizyty, w wielu miejscach pacjenci nie mogą liczyć na zaplanowane leczenie, zagraniczne firmy wynoszą się z Polski, a wiele przedsiębiorstw zwalnia pracowników i planuje kolejne redukcje zatrudnienia. Rośnie za to zadłużenie Polaków. Polska powoli wraca do stanu z poprzednich rządów Donalda Tuska - opisuje autorka komentarza.

Zaślepieni polityką zemsty

Co na to wszystko premier, polski rząd, minister finansów? Walka z realnymi problemami, które generują własną nieudolnością, wydaje się nie leżeć w obszarze ich zainteresowań. Polityczny cel „demokracji walczącej” Tuska został zogniskowany wokół „rozliczenia PiS”. Jak widać do planu zemsty przystępują wszyscy, łącznie z ministrem finansów.

Andrzej Domański ogłosił dziś z dumą, że nie zadrży mu ręka podczas głosowania nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, bo „dla takich chwil warto być w polityce”.

Jakże wiele mówiąca deklaracja. W dodatku wypowiedziana przez człowieka, który wstrzymał wypłatę subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości, odbierając partii równe szanse w prezydenckiej kampanii wyborczej. Rozgrzanych żądzą zemsty polityków KO nie powstrzymuje nawet fakt, choroby nowotworowej Zbigniewa Ziobry - pisze Marzena Nykiel.

