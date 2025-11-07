Agencja S&P nie zmienia oceny dla Polski

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą - poinformowała agencja w komunikacie.

„Stabilna perspektywa odzwierciedla równowagę między stabilnymi średnioterminowymi perspektywami wzrostu gospodarczego Polski w ciągu najbliższych dwóch lat względem ryzyka wzrostu podatności gospodarczej kraju związanego z szybko rosnącym zadłużeniem” - podaje S&P.

Co mogłoby rating obniżyć…

S&P podaje, że ocena kredytowa Polski mogłaby zostać obniżona, gdyby znacząco pogorszyły się średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego, być może w połączeniu z rosnącymi nierównowagami makroekonomicznym lub kolejnymi szokami zewnętrznymi, w tym nieoczekiwanymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Cięcie ratingu byłoby także możliwe w przypadku eskalacji wojny w Ukrainie, co ciążyłoby mocniej na polskich finansach publicznych, wzroście gospodarczym oraz stwarzałoby dodatkowe ryzyka dla bezpieczeństwa kraju.

…a co podwyższyć?

Podwyżka ratingu Polski byłaby możliwa, gdyby deficyty fiskalne zostały zredukowane do znacząco niższych poziomów, co skierowałoby poziom zadłużenia rządu na ścieżkę spadkową. Pozytywne dla ratingu byłoby również podtrzymanie trendu poprawy jakości instytucjonalnej państwa oraz governance, zapewnienie rozsądnego prowadzenia polityki fiskalnej oraz utrzymanie napływu funduszy UE oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Agencja S&P utrzymała rating Polski na wysokim poziomie A- oraz podtrzymała jego stabilną perspektywę, doceniając mocne fundamenty naszej gospodarki. Rynki patrzą na fakty, nie na emocje – komentuje na X minister finansów Andrzej Domański.

Dwie obniżki perspektywy ratingowej

Wcześniej w bieżącym roku perspektywy ratingu Polski do negatywnej obniżyły inne dwie główne agencje: Moody’s i Fitch, które podtrzymały swoją ocenę kredytową na dotychczasowym poziomie.

»» O wcześniejszej weryfikacji ratingu Polski czytaj tutaj:

Rating Polski od Fitch. Poważne ostrzeżenie!

Zimny prysznic kończy sielankę Tuska i Domańskiego

Kolejna żółta kartka dla działań Tuska i Domańskiego

Moody’s: finanse publiczne zagrożone. Premiera zatkało!

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. Czy jest bezpieczne?

Polska wymiera na naszych oczach. Nie ma dzieci!

Prezes NBP postawi szampana: inflacja wkrótce w celu!