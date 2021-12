Dasoft wśród partnerów w Alei Innowacji Microsoft

Microsoft uruchomił Aleję Innowacji w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej w Polsce. Otwarcie Alei ma umożliwić podniesienie kwalifikacji ponad 150 000 osób oraz wsparcie klientów rozwiązaniami chmurowymi opracowanymi przez partnerów. Jednym z partnerów Alei Innowacji jest firma Dasoft.

To przestrzeń, w której ożywają przełomowe technologie dla wszystkich sektorów rynku. Każda branża działa inaczej, a pandemia w różny sposób obnażyła cyfrowe luki. Microsoft Technology Center chce wesprzeć każdą z firm w budowaniu ich biznesowej odporności. Rozwiązania zgromadzonych tu firm partnerskich pozwolą klientom z każdej branży wykorzystać potencjał chmury obliczeniowej i cyfrowej transformacji. Klienci otrzymują pełne wsparcie ekspertów Microsoft z Polski i ze świata oraz partnerów firmy w tworzeniu rozwiązań dla takich sektorów jak energetyka, przemysł, ochrona zdrowia, finanse, handel detaliczny czy obronność i administracja publiczna.

To miejsce, w którym powstają prototypy, możliwe jest testowanie i wdrażanie technologii, które wpłyną na transformację wielu sektorów gospodarki. W ciągu ostatnich 16 miesięcy ponad 50 firm z różnych branż przystąpiło do programu Innowatorzy Polskiej Doliny Cyfrowej, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w dostarczaniu innowacji w swoich organizacjach i dla swoich klientów.

Jednym z partnerów Alei Innowacji jest firma Dasoft. Firma specjalizuje się w projektowaniu usług cyfrowych, integrując nowatorskie technologie w przestrzeniach handlowych, usługowych oraz komercyjnych. Koncentruje się również na rozwoju nowych rozwiązań związanych z digitalizacją procesów obsługi, angażowania klientów i promocji oraz usprawniania i poprawy efektywności kosztowej realizowanych projektów. Rozwiązania Dasoft wspólnie tworzą Integrated Digital Store System (IDSS), na który składają się między innymi: systemy kolejkowe (IQMS – Integrated Queue Management System), Digital Signage (IDS – Integrated Digital Signage), elektroniczne etykiety cenowe (IESL – Integrated Electronic Shelf Label) czy systemy odbioru zamówień (IPL – Integrated Parcel Locker).

To co tutaj widzicie to nie odległy film science-fiction. Rozwiązania digitalowe coraz częściej trafiają na sklepowe póki. Jednak co jeszcze może się zmienić w najbliższych latach? Oto przykład. To elektroniczna etykieta cenowa firmy DASOFT – niby drobiazg, z pozoru kawałek papieru został zastąpiony elektronicznym wyświetlaczem, ale tak naprawdę to cały wachlarz możliwości. To małe urządzenie jest zintegrowane z oprogramowaniem sklepowym dzięki czemu nigdy więcej klienci sklepów nie będą mieli przykrych niespodzianek, że cena przy kasie jest inna niż na półce. Z drugiej jeśli sklep na koniec dnia będzie chciał zorganizować promocję na pozostałe pieczywo, warzywa czy owoce, może to zrobić za pomocą kilku kliknięć, a nie wysyłać pracownika w celu rozłożenia nowych ceny przy każdym produkcie. Pozwoli to również znacznie zmniejszyć ilość zmarnowanych towarów. Elektroniczne etykiety cenowe w połączeniu z inteligentnymi półkami i ekranami profilującymi treści do indywidualnych potrzeb klientów, to nasze, rodzime rozwiązania, które już niedługo zagoszczą w nowoczesnych sieciach sklepowych – tłumaczy Dawid Borkowski, R&D Engineer, DASOFT.