To był tydzień złotego! Nic nie było mu straszne

Złoty umocnił się wobec euro i dolara, zarówno w skali mijającego tygodnia, jak i w skali miesiąca. Zdaniem ekonomistów, polska waluta znajduje się na mocnych poziomach i przestrzeń do dalszej aprecjacji jest ograniczona. Na rynku długu, w przyszłym tygodniu możliwa jest korekta w górę stóp rynkowych.

W piątek ok. 17.01 kurs EUR/PLN rósł o 0,01 proc. do 4,2418. USD/PLN szedł w górę o 0,1 proc. do 3,6197. EUR/USD zniżkował o 0,09 proc. do 1,1719.

W skali tygodnia złoty umocnił się wobec euro o ok. 0,7 proc., a na początku tygodnia kurs EUR/PLN wynosił ok. 4,268. Wobec dolara złoty umocnił się o ok. 2,4 proc., z poziomu ok. 3,711 w poniedziałek rano.

W skali miesiąca, EUR/PLN spadł o ok. 0,2 proc., a USD/PLN obniżył się o ok. 3,5 proc. W dniu 2 czerwca kurs EUR/PLN wynosił ok. 4,273, a USD/PLN był na poziomie 3,743.

Jak ocenia Cezary Chrapek, ekonomista Banku Millennium, w czerwcu złoty był stabilny wobec głównych walut, mimo niecodziennych wydarzeń.

„Jak na to, co się działo kurs złotego był wyjątkowo stabilny. Historycznie, w okresach konfliktów zbrojnych, na rynkach była wyższa zmienność, która zazwyczaj jest negatywna dla aktywów gospodarek wschodzących, w tym dla walut emerging markets i złotego. Tym razem, pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie złoty był stabilny. Także wybory prezydenckie miały marginalny wpływ na naszą walutę” - powiedział PAP Biznes Cezary Chrapek.

Czy RPP zaskoczy rynek?

„W tym momencie na EUR/PLN jesteśmy w okolicach wsparcia na 4,23-4,24, to są dosyć mocne poziomy złotego. PLN jest wspierany przez deeskalację na linii Izrael-Iran, a także przez stosunkowo ograniczone oczekiwania na obniżki stóp proc. w Polsce. W świetle ostatnich komentarzy członków Rady Polityki Pieniężnej, na bliskie obniżki stóp procentowych w Polsce raczej się nie zanosi” - dodał.

Jego zdaniem, RPP w przyszłym tygodniu pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

„Nie zakładamy, by w przyszłym tygodniu RPP obniżyła stopy, raczej zostaną one niezmienione przez wakacje. To może wspierać złotego, jednak przestrzeń do dalszego umocnienia naszej waluty wydaje się być ograniczona. Złoty i tak jest mocny”- powiedział.

Jak dodał, pojawiają się informacje, które sprzyjają apetytowi na ryzyko. „Pojawiają się informacje np. o umowie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, a także zapowiadane umowy z innymi partnerami handlowymi. Jesteśmy niedługo przed 9 lipca, kiedy to duże cła nałożone przez Stany na początku kwietnia miałyby wejść w życie i do tego czasu Stany i inne kraje mają czas, by doprowadzić negocjacje do końca. W tej kwestii rynek wykazuje lekki optymizm” - powiedział Cezary Chrapek.

Sekretarz Handlu USA, Howard Lutnick, poinformował, że USA sfinalizowały genewski „rozejm handlowy” z Chinami, a do 9. lipca planują podpisać porozumienia z dziesięcioma partnerami handlowymi, choć cytujący go Bloomberg jednocześnie informuje o wątpliwościach szeregu państw w kwestii porozumień, które nie chronią ich przed cłami sektorowymi – ostrzeżeniem jest tu Wielka Brytania, która zakładała zerowe cła na eksportowane do USA aluminium.

Główna para walutowa stabilna

Zdaniem ekonomisty Banku Millennium, EUR/USD jest w piątek stabilny.

„Dzisiaj na EUR/USD nic się nie dzieje, dolar jest co prawda trochę mocniejszy niż wczoraj, ale generalnie jest na słabych poziomach. Kurs wynosi powyżej 1,17. Na razie nie ma mocnych sygnałów za umocnieniem USD, poza sytuacją techniczną. Przez to, że w ostatnim czasie mieliśmy dużą przecenę dolara, możemy zobaczyć jakieś odreagowanie” - powiedział Cezary Chrapek.

„Dużo osób jest pozycjonowanych przeciwko dolarowi, ale ruch wzrostowy EUR/USD już się zmaterializował i pytanie, jak duży jest potencjał do dalszego wzrostu. Wydaje się, że krótkoterminowo jest on już niewielki. W przyszłym tygodniu możemy mieć konsolidację, może jakieś lekkie odreagowanie dolara” - dodał.

Rynek długu

„Na początku tygodnia mieliśmy spadek stóp rynkowych, ale dzisiaj aktywność jest niewielka. Wydaje się, że jest szansa na lekką korektę w górę w przyszłym tygodniu” - powiedział Cezary Chrapek.

„Czekamy na lipcową projekcję i wyniki posiedzenia RPP. Zakładamy, że RPP nie obniży stóp proc. w przyszłym tygodniu, co może kierować stopy rynkowe w górę” - dodał.

Jego zdaniem, na początku miesiąca jastrzębi wydźwięk komunikatów płynących ze strony Rady Polityki Pieniężnej spowodował korektę oczekiwań co do obniżek stóp proc. i wzrosty stóp rynkowych.

„Mieliśmy wzrosty stóp rynkowych, głównie pod wpływem jastrzębiej Rady i zmniejszenia oczekiwań co do obniżki stóp proc. w tym roku. Część Rady sugerowała, że obniżki mogłyby nastąpić raczej po wakacjach, w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, zwyżkami cen ropy i niepewnością dotyczącą wojny handlowej” - powiedział ekonomista.

„Stawki swap wzrosły o ok. 20 pb. od początku miesiąca, to dość spory wzrost. Miało to miejsce mimo tego, że dane z krajowej gospodarki były niższe od oczekiwań oraz mimo niższej inflacji” - dodał.

W poniedziałek rano rentowności obligacji 2-letnich wynosiły 4,68 proc., 5-letnich 5,23 proc., a 10-letnich 5,67 proc.

Natomiast 2 czerwca dochodowości polskich papierów skarbowych wyniosły odpowiednio: 4,57 proc., 4,99 proc. i 5,46 proc.

PAP Biznes, sek

