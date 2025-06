Niemrawe wiosenne ożywienie na rynku samochodowym

W maju zarejestrowano 46,8 tys. nowych pojazdów osobowych. To o 0,8 proc. mniej niż w kwietniu. Natomiast patrząc na dane rok do roku, widać wzrost o 6,6 proc. Zdecydowanie najwięcej takich samochodów zostało zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Na drugim miejscu w zestawieniu województw jest śląskie. Dalej widać woj. wielkopolskie i małopolskie. Z kolei TOP5 zamyka pomorskie. W tym samym okresie zarejestrowano 72,5 tys. aut sprowadzonych do Polski z innych krajów. To o 8,2 proc. mniej niż w kwietniu tego roku, ale już rdr. to wzrost o 0,9 proc. Ostatnio najwięcej z nich zostało zarejestrowanych w woj. wielkopolskim.

W maju br. zostało zarejestrowanych 46,8 tys. nowych pojazdów osobowych. To o 0,8 proc. mniej niż w kwietniu 2025 roku, kiedy było ich 47,2 tys. W maju ub.r. zarejestrowano blisko 44 tys. pojazdów - wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji. Patrząc na dane rok do roku, widać wzrost o 6,6 proc.

Rynek motoryzacyjny zwalnia

Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, zwraca uwagę na to, że przy porównaniach danych miesięcznych zawsze będą wahania – niekiedy w górę, a innym razem w dół. Wynik zależy w dużej mierze od miesiąca i tzw. sezonowości, która dla każdego z rynków może być inna.

– Dlatego w porównaniach w większości przypadków odnosimy się do tego samego okresu poprzedniego roku lub patrzymy na różnicę w trendach dwunastomiesięcznych, które wypłaszczają rynek i gubią występujące sezonowe anomalie. Częściej badamy też wyniki narastająco, a nie same wskaźniki miesięczne. Zatem gdybyśmy chcieli porównywać bieżący miesiąc w stosunku do poprzedniego, lepiej to robić na danych trendowych, bo wtedy zobaczymy, w którym kierunku rynek zmierza. Porównanie trendów długoterminowych i krótkoterminowych, tj. odpowiednio z 12 i 3 miesięcy, pokazuje, iż tempo wzrostu maleje – 47,2 tys. vs. 5,6 tys. To może oznaczać, że rynek spowalnia – zauważa ekspert.

Do tego Wojciech Drzewiecki dodaje, że z tego samego typu zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku rynku samochodów używanych. – Widać tu wypłaszczenie krzywej trendu. Porównanie trendów długoterminowych z krótkoterminowymi wskazuje na jeszcze większe wyhamowanie rynku – zaznacza prezes IBRM Samar.

Gdzie zarejestrowano najwięcej nowych aut?

W maju br. najwięcej nowych pojazdów osobowych zostało zarejestrowanych w woj. mazowieckim – 14,6 tys. Dalej widać woj. śląskie – 5,3 tys., wielkopolskie – 4,4 tys., małopolskie – 3,9 tys. i pomorskie – 3,4 tys. pojazdów. Na końcu zestawienia mamy woj. opolskie – 726, podlaskie – 758, a także świętokrzyskie – 807 zarejestrowanych samochodów. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) podkreśla, że za tak wysoką liczbę aut rejestrowanych w woj. mazowieckim w dużej mierze odpowiada fakt, że to właśnie w Warszawie znajdują się siedziby wielu firm leasingowych.

– Niestety, nie jesteśmy w stanie odnotować, gdzie samochód jest faktycznie używany. Można jednak sądzić, że gdybyśmy nawet podjęli próbę określenia, gdzie jeżdżą auta zarejestrowane w firmach leasingowych z Warszawy, to i tak ogromna ich liczba przypadłaby na stolicę. Zatem województwo mazowieckie mimo wszystko pozostałoby liderem w kategorii miejsca rejestracji największej liczby aut – dodaje ekspert z PZPM.

Geografia rynku aut używanych

W omawianym okresie zarejestrowano 72,5 tys. aut sprowadzonych do Polski z innych krajów. To o 8,2 proc. mniej niż w kwietniu tego roku, kiedy było ich 78,9 tys. Natomiast patrząc na dane rok do roku, widać wzrost o 0,9 proc.. W maju ub.r. odnotowano 71,8 tys. takich samochodów. W maju br. najwięcej sprowadzonych do kraju aut zostało zarejestrowanych w woj. wielkopolskim – 9,7 tys. Dalej są woj. mazowieckie – 9,5 tys., śląskie – 6,7 tys., małopolskie – 6,3 tys., dolnośląskie – 5,8 tys. i łódzkie – 4,4 tys. Na końcu listy widzimy woj. opolskie – 1,7 tys., podlaskie – 2,1 tys. oraz warmińsko-mazurskie – 2,2 tys. Wojciech Drzewiecki wyjaśnia, że liczba rejestrowanych samochodów używanych sprowadzanych do Polski była zawsze wyższa od liczby rejestrowanych samochodów nowych.

– Jeżeli chodzi o liczbę rejestrowanych aut w podziale na województwa, to wyniki wielkopolskiego zawsze były zbliżone do notowanych w woj. mazowieckim. Zdarzało się już także, np. w 2023 roku, że nawet były lepsze. Nie jest to więc zdarzenie nowe, które miało miejsce po raz pierwszy. To właśnie w woj. wielkopolskim swoje siedziby ma wiele małych firm, które zajmują się importem samochodów. To tu także ulokowanych jest wiele warsztatów, które je przygotowują do dalszej sprzedaży. Dlatego wysoka pozycja tego województwa w rankingu mnie nie dziwi – podsumowuje prezes IBRM Samar.

**Źródło: materiały Monday News”

