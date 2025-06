Rząd USA daje sobie czas na negocjacje handlowe

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w piątek, że USA mogą dopiąć umowy handlowe z największymi partnerami handlowymi do 1 września. Dotychczas Biały Dom mówił o zawarciu umów do 9 lipca.

„Minister (handlu) Lutnick powiedział wczoraj, że spodziewa się 10 kolejnych umów, więc jeśli uda nam się podpisać 10 lub 12 z najważniejszej osiemnastki (…) to myślę, że moglibyśmy zakończyć handel do święta pracy” — powiedział Bessent w wywiadzie dla Fox Business, odnosząc się do święta przypadającego w pierwszy poniedziałek września (1 września w tym roku).

„90 umów w 90 dni” już nie obowiązuje

Jego słowa sugerują, że USA wydłużą obowiązywanie rozporządzenia prezydenta Trumpa o zawieszeniu wejścia w życie wyższych ceł (nazywanych przez Biały Dom „cłami wzajemnymi”) dla ok. 70 państw świata. Dekret wygasa 9 lipca. Pierwotnie przedstawiciele Białego Domu zapewniali, że do tej pory uda im się zawrzeć „90 umów w 90 dni”, lecz dotąd wstępnie uzgodniono tylko dwa porozumienia - z Wielką Brytanią i Chinami.

Bessent już wcześniej zapowiadał, że prawdopodobnie wydłuży okres zwolnienia z wyższych ceł, by dać więcej czasu na zawarcie porozumień m.in. z Unią Europejską. Trump mówił, że jest skłonny to zrobić, lecz jeszcze w czerwcu wciąż przekonywał, że nie będzie to konieczne.

Scott Bessent komentował też uzgodnione z Chinami w czwartek warunki tymczasowego porozumienia o wzajemnym obniżeniu ceł oraz zniesieniu restrykcji na eksport niektórych amerykańskich technologii oraz chińskich metali ziem rzadkich. Bessent przekonywał, że dzięki temu kluczowe materiały, potrzebne m.in. w produkcji samochodów, elektroniki czy zaawansowanej broni, zaczną swobodnie płynąć do USA.

»» O negocjacjach handlowych USA i Chin czytaj tutaj:

Pohandlują! Pekin i Waszyngton uchylają rąbka tajemnicy

Jeszcze w czwartek „Wall Street Journal” donosił, że mimo zawartego na początku czerwca w Londynie ramowego porozumienia amerykańsko-chińskiego, Pekin wciąż wstrzymuje wydawanie licencji na eksport minerałów i magnesów dla amerykańskich i zachodnich firm.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dramat w Porcie Gdynia. Czy 1 lipca znika terminal zbożowy?

Rosja przejęła skarb Ukrainy. „Złoże białego złota”

Amerykański taran rozniesie Zielony Ład?

»»Energetyczny szantaż rządu – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!