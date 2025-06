Entuzjazm na Wall Street. Indeksy biją rekordy

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 znalazł się na najwyższym poziomie w historii. W centrum uwagi inwestorów są rozmowy handlowe USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,00 proc. i wyniósł 43.819,27 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,52 proc. i wyniósł 6.173,07 pkt. Indeks S&P 500 wzrósł o ponad 20 proc. od najniższego poziomu z 8 kwietnia i na koniec piątkowej sesji znalazł się w najwyższym punkcie w historii.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,52 proc. do 20.273,46 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 0,02 proc. do 2.172,53 pkt.

Indeks VIX spadł o 1,63 proc., do 16,32 pkt.

Prognozy mówią o trwaniu hossy

„Widzę, gdzie tu jest ryzyko – jeśli postęp w rozmowach handlowych jest tylko szumem medialnym Białego Domu i nie ma żadnych umów, to ten rynek się przewróci” – napisał Thierry Wizman, globalny strateg ds. walut i stóp procentowych w Macquarie Group. „Ostatecznie wszystko sprowadza się do wzrostu gospodarki USA i wzrostu zysków” - dodał.

Rynki analizują dane o inflacji w USA za maj. Deflator PCE w USA w maju wyniósł 2,3 proc. rdr, wobec 2,2 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 2,1 proc. i konsensusu na poziomie 2,3 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,7 proc. rdr wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z 2,5 proc. i oczekiwań na poziomie 2,6 proc. rdr. Inwestorzy skupiają się też na oznakach postępu w zakresie negocjacji nowych umów handlowych, zanim na początku lipca wygaśnie zawieszenie nowych ceł USA.

UBS Global Wealth Management podniosło swój poziom docelowy na koniec roku dla indeksu S&P 500 do 6.200 pkt. z poprzedniej prognozy 6.000 pkt., licząc na złagodzenie niepewności handlowej.

Seria negocjacji handlowych USA w sprawie ceł

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek o zerwaniu negocjacji handlowych z Kanadą, która nie wycofała się z planów nałożenia podatku od usług cyfrowych. Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia poinformuje Kanadę o nowej stawce ceł na towary z tego kraju.

„Właśnie poinformowano nas, że Kanada, kraj, z którym bardzo trudno HANDLOWAĆ (…) właśnie ogłosiła, że nakłada podatek od usług cyfrowych na nasze amerykańskie firmy technologiczne, co jest bezpośrednim i rażącym atakiem na nasz kraj” - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

Chińskie Ministerstwo Handlu podało w piątek, że Chiny w ostatnich dniach potwierdziły szczegóły dotyczące stosunków handlowych z USA.

Sekretarz ds. handlu USA Howard Lutnick poinformował w czwartek wieczorem, że USA i Chiny sfinalizowały porozumienie w sprawie handlu po rozmowach przeprowadzonych w ubiegłym miesiącu.

Przywódcy UE omawiali nowe propozycje USA dotyczące umowy handlowej na szczycie w Brukseli w czwartek. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen nie wykluczyła prawdopodobieństwa niepowodzenia rozmów, mówiąc, że wszystkie opcje są brane pod uwagę.

„Mamy teraz umiarkowany optymizm co do niektórych umów handlowych. Wróciliśmy z dość niskich poziomów po ogłoszeniu ceł w kwietniu. Do pewnego stopnia mieliśmy też małą wyprzedaż na skutek wydarzeń na Bliskim Wschodzie i w tym sensie odbijamy się” — powiedział Vasileios Gkionakis, starszy ekonomista i strateg w Aviva Investors.

„Trwają negocjacje i to zajmuje czas, ale każdy znak, że napięcia nie będą się ponownie nasilać, będzie odbierany pozytywnie. Zawarcie umowy potrwa dłużej. Myślę, że obie strony będą próbowały zadeklarować wystarczający postęp, aby móc przedłużyć proces bez ponownego wzrostu ceł” — powiedział Richard Flax, dyrektor ds. inwestycji w Moneyfarm.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu wyniósł 60,7 pkt. wobec 52,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 60,5 pkt.

Oczekiwana przez badanych w czerwcu inflacja w horyzoncie roku wyniosła 5,0 proc. wobec 6,6 proc. poprzednio i wstępnie szacowanych 5,1 proc., a w długim terminie wyniosła 4,0 proc. wobec 4,2 proc. poprzednio i szacowanych 4,1 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zniżkują o 0,25 proc. do 65,08 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent spadają o 0,50 proc. do 67,39 USD/b.

PAP Biznes, sek

