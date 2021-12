Stań się EKO w nowym roku - ekologiczne opakowania zamiast foliowych

Nowy Rok zawsze jest dobrym momentem do zmiany pewnych przyzwyczajeń. Dla wielu osób noworoczne postanowienia są trudne w realizacji, zawsze warto jednak starać się dążyć do postawionego sobie celu. Propozycja opisana w niniejszym artykule dotyczy porzucenia zwykłych reklamówek foliowych i innych produktów wykonanych z folii. Można je bez problemu zastąpić znacznie bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, co przyniesie wiele korzyści, nie tylko związanych ze środowiskiem naturalnym.

Co złego jest w foliowych workach?

Nic. W reklamówkach i innych produktach wykonanych z folii lub plastiku nie ma nic złego, pod warunkiem, że odpowiednio się z nimi obchodzimy. Warto użyć ich wielokrotnie, a następnie koniecznie umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Wtedy jest spora szansa, że zostaną w całości poddane recyklingowi, przez co unikniemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

Niestety, opisana sytuacja nie zawsze ma miejsce, a czasami, szczególnie w krajach mniej rozwiniętych, plastikowe i foliowe odpady są wyrzucane w nieodpowiednie miejsca. Można temu zaradzić poprzez regularnie prowadzoną edukację. Wciąż najlepszym rozwiązaniem pozostaje zastąpienie produktów z plastiku bardziej ekologicznymi zamiennikami.

Ekologiczne opakowania paczek w e-commerce

Jeżeli masz sklep internetowy lub prowadzisz sprzedaż wysyłkową, możesz w bardzo prosty sposób spełnić swoje noworoczne postanowienie i stać się bardziej eko. Wykorzystanie przyjaznych dla środowiska opakowań wysyłanych paczek może przynieść wiele korzyści. To nie tylko ekologiczne postępowanie, często jest także wymagane pewnymi regulacjami prawnymi.

Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo pozytywne postrzeganie ekologicznego postępowania przez znaczną część klientów. Wykorzystując ekologiczne opakowania w branży e-commerce możesz zbudować bardzo pozytywny wizerunek swojego przedsiębiorstwa.

Ekologiczne torby do pakowania zakupów

Od pewnego czasu wykorzystywanie papierowych i biodegradowalnych woreczków do pakowania zakupów stało się w wielu sklepach codziennością. Niezależnie od wielkości sklepu oraz rodzaju sprzedawanego towaru, papierowe torby świetnie się sprawdzają. Są znacznie bardziej estetyczne od stosowanych dawniej “foliówek’, będąc przy tym równie wytrzymałymi. Dodatkowym plusem jest możliwość umieszczenia na torbie nadruku, co może być dobrym narzędziem marketingowym i sposobem na umieszczenie tam reklamy lub nazwy sklepu.

Wielu klientów przekonało się do pakowania swoich zakupów w ekologiczne torby, nawet jeżeli ich cena jest nieco wyższa od reklamówek z plastiku. Ponadto papierowe woreczki świetnie sprawdzają się w przypadku niektórych produktów, przede wszystkim artykułów spożywczych. Owoce i warzywa pakowane w papierowe opakowania dłużej pozostają świeże ze względu na pewną oddychalność papieru. Takie worki z powodzeniem sprawdzają się także w piekarniach i cukierniach, gdyż dobrze sprawdzają się w roli opakowania dla pieczywa i wypieków.

Zmiana rodzaju torebek wykorzystywanych w Twojej firmie lub sklepie to nic trudnego. Nie musi także oznaczać konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Stosowanie ekologicznych opakowań może natomiast przynieść wiele korzyści, co w ostatecznym rozrachunku wpłynie pozytywnie na Twój biznes.

Folia do pakowania i folia bąbelkowa - jak je zastąpić?

Niektóre produkty wykonane z folii lub plastiku wydają się niemożliwe do zastąpienia. Przykładem może być folia bąbelkowa - czy ma jakieś ekologiczne alternatywy? Oczywiście! Od kilku lat wiele firm stosuje ekologiczne sposoby na zabezpieczenie produktów na czas wysyłki lub magazynowania. Trzeba uczciwie przyznać, że nie posiadają wszystkich cech i właściwości, jakie oferuje folia bąbelkowa, jednak w wielu zastosowaniach okazują się w zupełności wystarczające.

Do zabezpieczenia produktów przed zniszczeniem można użyć jednego z wielu ekologicznych sposobów. Najprostszym z nich wydaje się być owinięcie towaru papierem pakowym lub papierem KRAFT, który jest nieco grubszy. Pozwoli to uchronić zawartość paczki przed rysami i drobnymi uszkodzeniami. Aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę, można zastosować ekologiczny wypełniacz do paczki, który należy umieścić wewnątrz pudełka. Zapobiega przesuwaniu się zawartości w pudełku i zapewnia niezłą amortyzację wstrząsów i uderzeń. Podobne działanie mają wykonane z papieru poduszki powietrzne. Są wypełnione powietrzem, które odpowiada za właściwości podobne do folii bąbelkowej - dobrą ochronę przed uszkodzeniem przy zachowaniu bardzo niskiej wagi i niewielkiego kosztu zakupu.

Folia bąbelkowa oraz folia stretch często są wykorzystywane w magazynach i hurtowniach do ochrony różnych produktów w czasie przechowywania. Dotyczy to także paczek załadowanych na europalety. Podobne zadanie może natomiast arkusz wytrzymałej, kilku warstwowej tektury. Równie dobrze sprawdza się jako zabezpieczenie przed zniszczeniem, dodatkowo w prosty sposób można go wielokrotnie wykorzystać, w przeciwieństwie do folii, która po rozcięciu staje się bezużyteczna.

Jakie korzyści płyną ze stosowania ekologicznych opakowań?

Wiele osób przejawia chęć zadbania o środowisko i stosowania jedynie ekologicznych artykułów. Dotyczy to także opakowań, gdzie w prosty sposób można zastąpić foliowe produkty bardziej przyjaznymi dla natury. Aby zmusić do refleksji zwolenników plastikowych torebek i innych mniej ekologicznych rozwiązań, wystarczy przytoczyć pewne fakty. Plastikowa torebka potrzebuje około trzystu lat do całkowitego rozłożenia się.

Oznacza to, że wyrzucona w niewłaściwe miejsce, pozostaje w środowisku przez naprawdę długi okres. Alternatywa, czyli papierowy worek, poddaje się biodegradacji w ciągu kilku do kilkudziesięciu tygodni. To wielokrotnie krótszy czas, co bezpośrednio przekłada się na znacznie mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Produkty wykonane z papieru, kartonu i tektury świetnie nadają się także do ponownego przetworzenia (recyklingu).

Istotną korzyścią płynącą ze stosowania ekologicznych opakowań jest dobry odbiór przez klientów, współpracowników i kontrahentów. Przedsiębiorstwa przeznaczające część swoich finansów właśnie na proekologiczne działania są dobrze postrzegane.

Co zrobić, by stać się eko w nowym roku?

Korzystanie z ekologicznych opakowań zamiast tych stosowanych dotychczas nie musi być trudne. Wystarczy zamówić papierowe woreczki, gdy w Twoim sklepie skończą się te foliowe. Do pakowania warto stosować kartonowe pudła, papierowe koperty lub inne opakowania wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów. Nawet tak pozornie mało istotny element jak taśma pakowa może zostać zastąpiony przez papierową, z naturalnym klejem z kauczuku.

Na rynku dostępne są przeróżne artykuły biurowe i wykorzystywane do pakowania, które są bardzo ekologiczne. Warto ich używać z troski o środowisko, dla zadowolenia klientów oraz swojego. Świadomość pozostawania w zgodzie z naturą nie kosztuje dużo, a jest naprawdę przyjemna. Czy stosowanie wyłącznie ekologicznych rozwiązań będzie Twoim noworocznym postanowieniem?

Torby papierowe ekologiczne: https://www.opako.com.pl/cms/torby-ekologiczne-jako-popularne-opakowanie

Koperty ekologiczne kartonowe: https://neopak.pl/koperty/koperty-bezpieczne/koperty-kartonowe