Kierunek: koncern multienergetyczny

W obliczu wahań na światowych rynkach ropy, pandemii i nowych obostrzeń klimatycznych, Grupa LOTOS pokazała, jak skutecznie unowocześniać duży koncern i realizować inwestycje gwarantujące efektywność. Spółka jest w przededniu wielkich zmian i przygotowuje się do połączenia z PKN Orlen. Ważnymi krokami były zgoda nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na restrukturyzację firmy oraz konstruktywne rozmowy ze stroną społeczną. Ponadto w 2021 roku LOTOS – podobnie jak w latach ubiegłych – wspierał polską kulturę i sport.

Mijający rok nadal naznaczony był walką z koronawirusem. Pandemia trwale zmieniła oblicze światowej gospodarki oraz przyniosła nowe obostrzenia, nie oszczędzając również branży rafineryjnej. Grupa LOTOS, jako spółka Skarbu Państwa, wsparła państwo w tym zakresie. To dzięki pomorskiemu koncernowi udało się w bardzo szybkim tempie zorganizować szpital tymczasowy w gdańskich halach AMBEREXPO oraz wybudować na tym terenie punkt szczepień. Ponadto spółka przekazała darowizny na zakup specjalistycznego sprzętu dla wielu placówek medycznych.

Remont rafinerii w czasie pandemii

Odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz elastyczne podejście do uwarunkowań makroekonomicznych pozwoliły Grupie LOTOS na modernizację przedsiębiorstwa i optymalizację przerobu ropy naftowej. Na terenie gdańskiej rafinerii przeprowadzono pierwszy w historii firmy remont, podczas którego zatrzymana została tylko część instalacji. Prace podzielono na kilka etapów, aby część maszyn mogła wciąż pracować.

Ekipy remontowe sprawdziły i naprawiły 850 aparatów, 1250 rurociągów, 2300 urządzeń infrastruktury automatyki i 600 urządzeń infrastruktury elektrycznej. Zlikwidowano zanieczyszczenia produkcyjne ze wszystkich urządzeń, co w znacznym stopniu poprawi ich wydajność w kolejnych latach. Przeprowadzono też działania kontrolno-diagnostyczne oraz odbiorowe. W działaniach remontowych uczestniczyło aż 2000 pracowników i 85 wykonawców. O profesjonalizmie spółki w tego typu przedsięwzięciach świadczy również uhonorowanie jej podczas plebiscytu Technobiznes w kategorii Przemysł 4.0. LOTOS doceniono za wykorzystanie systemu LDAR, który jest wsparciem w lokalizowaniu i niwelowaniu nieszczelności w urządzeniach produkcyjnych. Spółka uruchomiła też nowy nalewak bramowy, który w ciągu doby może wlać nawet 6 tys. ton oleju napędowego lub benzyny. Dzięki nowej instalacji odzysku oparów inwestycja jest w pełni ekologiczna.

Budowa multienergetycznego koncernu

Koncern konsekwentnie realizuje też działania ważne w perspektywie transformacji energetycznej i przybliżające spółkę do wejścia w skład koncernu multienergetyczny. Nowy podmiot będzie opierał się o zdywersyfikowane źródła energii ze szczególnym naciskiem na te nisko i zeroemisyjne. LOTOS wniesie m.in. swoje doświadczenie związane z wodorem. Obecnie w Gdańsku realizowany jest projekt Pure H2 oraz uruchomiono projekt Green H2, który zakłada budowę wielkoskalowej instalacji do produkcji zielonego wodoru. PKN Orlen zapowiedział także, że to w oparciu o LOTOS Kolej będzie tworzone centrum kompetencyjne z zakresu logistyki kolejowej.

Podjęto też szereg działań formalnych. W maju Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKN Orlen, PGNiG oraz LOTOS oficjalnie zadeklarowały współpracę w tworzeniu i konsolidowaniu nowej struktury multienenergetycznego czempiona.

Ważnym aspektem dla LOTOSU jest troska o pracowników. W październiku zarząd koncernu oraz przedstawiciele związków zawodowych parafowali stan negocjacji porozumienia zabezpieczającego pracowników spółek, które znajdą się poza grupą kapitałową. Osiągnięte ze stroną społeczną porozumienie zawiera m.in. 36-miesięczny okres gwarancji zatrudnienia oraz utrzymanie dotychczasowych warunków pracy i płacy. Dokonano także wewnętrznej reorganizacji koncernu. Polegała ona na integracji w jednym podmiocie – LOTOS Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego.

Mecenas sportu i kultury

Wielkim inwestycjom towarzyszyło konkretne wsparcie dla sportu i kultury. LOTOS kontynuuje współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim i dołączył w tym roku także do grona Partnerów Programu PolSKI Mistrz. Gdański koncern to solidny partner dla sportów zimowych od wielu lat. Spółka jest również strategicznym sponsorem Polskiego Związku Tenisa i głównym sponsorem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Akademickiego Związku Sportowego.

LOTOS sponsorował też kolejną edycję Tour de Pologne, będącego jedną z najbardziej znanych kolarskich imprez w Europie. Spośród licznych inicjatyw kulturalnych, w które angażuje się LOTOS należy wspomnieć choćby funkcję Mecenasa Głównego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni czy współpracę z największą pomorską instytucją kultury – Operą Bałtycką. Koncern został także sponsorem głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.