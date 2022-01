USA: inwazja Rosji na Ukrainę bardzo prawdopodobna

Obawiam się, że ponowna inwazja Rosji na Ukrainę jest „bardzo prawdopodobna” - ostrzegł szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów Kongresu USA Adam Schiff. Dodał, że prezydenta Rosji Władimira Putina mogą powstrzymać tylko „potężne sankcje” oraz świadomość, że NATO pozostanie silne i zjednoczone.

Boję się, że inwazja Putina jest bardzo prawdopodobna. Mówiąc szczerze wciąż nie rozumiem jego pełnej motywacji, dlaczego teraz to robi, ale z pewnością wydaje się zdeterminowany (by to zrobić - PAP), chyba, że go od tego odwiedziemy. Myślę, że odstraszyć mogą go tylko sankcje na poziomie, którego Rosja jeszcze nie widziała i to jest właśnie to, czym musimy się zajmować z naszymi sojusznikami - powiedział Schiff w niedzielę na antenie telewizji CBS pytany o to, czy planowane rozmowy dyplomatyczne są tylko zasłoną dymną Moskwy przed zaplanowanym natarciem.

Nasi sojusznicy muszą być w tej sprawie zdecydowani i zgodni, a Rosja musi zrozumieć, że jesteśmy zjednoczeni - zaakcentował kongresmen Partii Demokratycznej.

Rosja musi wiedzieć, że jeżeli dokona inwazji, przybliży do siebie NATO, nie odsunie je od swoich granic; to również bardzo mocny element odstraszania - podkreślił Schiff. „Przesuniemy więcej sił NATO bliżej Rosji. To będzie miało odwrotny skutek niż to, co próbuje osiągnąć Putin” - dodał.

Schiff twierdzi, że by odstraszyć Rosję konieczna jest zapowiedź „bardzo mocnych sankcji”. Doprecyzował, że najważniejsze będą sankcje sektorowe, ale nie sprzeciwiałby się też sankcjom nałożonym osobiście na Putina.

PAP/RO

