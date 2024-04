Kongres USA. Pakiet pomocy dla Ukrainy przyjęty!

Izba Reprezentantów przegłosowała w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości niemal 61 mld dolarów. Głosowanie oznacza odblokowanie trwającego od miesięcy impasu w Izbie i otwiera drogę do wznowienia wsparcia dla Ukrainy w przyszłym tygodniu. Do Senatu trafią razem wszystkie cztery komponenty pakietu pomocy zagranicznej dla sojuszników i partnerów USA.

Projekt poparła zdecydowana większość kongresmenów obydwu partii, stosunkiem głosów 311-112. Za ustawą zagłosowali wszyscy Demokraci i mniejszość Republikanów (101 z 213).

Konfiskata rosyjskich aktywów

Izba Reprezentantów przegłosowała w sobotę ustawę o konfiskacie rosyjskich aktywów i zakazie Tiktoka oraz pakiet pomocowy dla Tajwanu i państw Indo-Pacyfiku o wartości 8 mld dolarów.

Obie ustawy przeszły przeważającą większością głosów polityków obydwu partii.

Pierwsza z ustaw to projekt zatytułowany „Ustawa o Pokoju poprzez Siłę w XXI wieku” (XXI Century Peace through Strength Act), zawierający m.in. sankcje na Iran i Rosję, a także przepisy upoważniające prezydenta do konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów (ich wartość szacowana jest na 5-8 mld dolarów) i przekazania ich na wsparcie Ukrainy.

Zakaz TikToka

Dodatkowo w tej ustawie zawarte są zmodyfikowane przepisy przegłosowanej już wcześniej przez Izbę ustawy zmuszającej chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży aplikacji. Jeśli firma ByteDance tego nie zrobi, w myśl ustawy TikTok może zniknąć ze sklepów z aplikacjami mobilnymi.

Pakiet pomocowy dla Tajwanu i Indo-Pacyfiku jest wart 8 mld dolarów, z czego 2 mld trafi na zakup broni dla Tajwanu.

Wsparcie dla Izraela zdecydowaną więszością

Izba Reprezentantów przegłosowała w sobotę pakiet pomocowy dla Izraela o wartości 26 mld dolarów. Projekt przeszedł przez Izbę zdecydowaną większością głosów kongresmenów obydwu partii, stosunkiem 366-58. Przeciwko zagłosowało 37 Demokratów i 21 Republikanów.

Projekt wsparcia Izraela zakłada wydanie 4 mld dolarów na uzupełnienie zapasów rakiet do systemów obrony powietrznej Żelazna Kopuła i Proca Dawida, 1,2 mld na laserowy system przeciwrakietowy Żelazny Promień, 3,5 mld na zakup „zaawansowanych systemów uzbrojenia” dla Izraela i 4,4 mld na uzupełnienie amerykańskiego arsenału.

Jednocześnie do projektu dodano zakaz przeznaczania funduszy dla ONZ-owskiej agencji pomocowej w Palestynie UNRWA, choć przewiduje się jednocześnie przeznaczenie 9 mld na pomoc humanitarną, w tym dla Palestyńczyków, czego domagali się Demokraci.

Głosowanie nad pomocą Izraela było ostatnim z serii sobotnich głosowań w Izbie, a przegłosowanie projektu oznacza, że do Senatu trafią teraz łącznie cztery komponenty pakietu: poza Izraelem jest to wsparcie dla Ukrainy (60,8 mld dolarów), Indo-Pacyfiku (8 mld) oraz pakiet sankcji i innych przepisów, w tym pozwalających na konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i nakazujących sprzedaż TikToka przez chińskiego właściciela aplikacji, firmę ByteDance.

Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu. Jak oznajmił w rozmowie z PAP przedstawiciel Demokratów w Kongresie, przyjęcie ustawy spodziewane jest we wtorek, jednak wszystko będzie zależało od proceduralnych ustaleń między partiami w Senacie.

Sek, PAP

