Rząd wydał pozytywną opinię o projekcie testowania pracowników

Rząd pozytywnie zaopiniował poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, który ma umożliwić pracodawcom nałożenie na pracowników obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 […], przedłożone przez ministra zdrowia. Rząd pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy. Aby ograniczyć COVID-19, pracodawca powinien mieć bowiem możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić bezpieczne warunki w zakładach pracy – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania poselskiego projektu ustawy:

• Możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2.

• Możliwość wykonywania przez pracowników lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowane ze środków publicznych.

• Możliwość delegowania przez pracodawcę pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy. Dotyczyć to ma osób, które przekazały informacje o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2.

• Weryfikacja tożsamości w zakładach pracy odbywać się ma przez okazanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo uproszczonego certyfikatu wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą. Będzie można dokonać tego za pomocą nowej aplikacji mobilnej (Skanera Certyfikatów COVID), udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia.

• Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, i z których usług korzystać będą jedynie osoby o takim samym statusie zdrowotnym, nie będą podlegać ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Rząd wskazuje jednocześnie, że uzasadnienie poselskiego projektu ustawy powinno zostać uzupełnione o przepis wskazujący, że źródłem finansowania przewidywanych dodatkowych wydatków związanych z zakupem i umożliwieniem wykorzystania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 (ok. 1 mld zł rocznie) będą środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt jest obecnie w Sejmie.

isbnews.pl