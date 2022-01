Warszawa. Radni odrzucili zakaz palenia węglem i drewnem

Radni odrzucili uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu spalania węgla i drewna w domowych piecach od jesieni 2023 r - poinformowało w czwartek Miasto Jest Nasze. Według Jarosława Szostakowskiego z klubu KO nie chodziło o niechęć do ekologii, a o kwestie formalne

Projekt uchwały popierany przez trzystu mieszkańców wpłynął do Rady Miasta 10 miesięcy temu – w marcu 2021 r. – w czwartek trafił na sesję Rady Warszawy. Został odrzucony większością głosów - poparło go tylko ośmiu radnych.

Według przewodniczącego klubu KO, Jarosława Szostakowskiego nie chodziło o niechęć do ekologii, a o kwestie formalne.

Rada Miasta nie ma kompetencji, by wprowadzić taki zakaz. Takich kompetencji nie ma też Zarząd Województwa, do którego ta uchwała intencyjna miała być skierowana. Takie kompetencje ma Sejmik Wojewódzki - powiedział PAP Jarosław Szostakowski. Dodał, że Rada Warszawy, jeśli już to w takich sprawach zajmuje stanowisko, a nie przyjmuje uchwały.

W pracach przygotowawczych nad treścią uchwały uwzględniliśmy wszystkie uwagi techniczno-prawne sugerowane przez miasto i zostaliśmy zapewnieni, że uchwała jest poprawna, po czym w ostatniej chwili – gdy już odebrano nam prawo głosu – usłyszeliśmy coś przeciwnego - powiedziała Kamila Drzewicka, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth. Dodała, że uchwały intencyjne oparte na podobnej procedurze zapadły już w wielu polskich miastach.