Kaczyński: murem za Obajtkiem!

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wezwał w sobotę wieczorem na X do manifestacji w obronie Daniela Obajtka 12 listopada o 11.30 przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Były prezes Orlenu został wezwany do prokuratury w sprawie śledztw, jakie są prowadzone w sprawie Orlenu za czasów jego prezesury: wynajęcia firmy detektywistycznej do ochrony interesów koncernu i wycofania z sieci kolportażu Ruchu, należącego do Orlenu, skandalizującego tygodnika „Nie” z okładką obrażającą pamięć papieża Jana Pawła II.

Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju - napisał na X prezes Jarosław Kaczyński.

Rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji - podkreśla prezes PiS.

Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!

Do wpisu prezes PiS dołączył hasztag: #MuremZaObajtkiem

Obajtek do Orlenu: sami nie wiecie, czego dotyczy sprawa, strzelacie ślepakami

Pod wpisem Jarosława Kaczyńskiego Biuro Prasowe Orlenu umieściło swoją odpowiedź:

Panie Pośle, manager o którym Pan wspomina, nie jest atakowany za tworzenie koncernu multienergetycznego. Wyjaśnienia, także wobec akcjonariuszy, wymagają bardzo konkretne sprawy jak: - 14 mld zł zmarnotrawione w błędnie zaplanowanej inwestycji w Olefiny - ⁠3,5 mld zł strat w przedwyborczej „epidemii awarii dystrybutorów”, która zagroziła bezpieczeństwu enrgetycznemu Polski - ⁠1,6 mld zł przekazane tajemniczym (rzekomym) pośrednikom handlu ropą, - ⁠wykorzystywanie środków spółki na prywatne cele - napisano.

Replikę zamieścił na X sam Daniel Obajtek:

Próbujecie poprawiać Pana Prezesa, a sami nie wiecie, czego dotyczy sprawa. Skoro nie odrobiliście tej lekcji, to uchylenie immunitetu, a teraz wezwanie dotyczy rzekomego braku kontroli celów i zakresu wykonywanych usług przez firmę detektywistyczną, która była zatrudniona w kluczowym dla Orlenu momencie (połączenie Orlenu z Lotosem) i która badała ingerencję obcych wpływów w firmie (w tym powiązania doradczych firm Sienkiewicza, które zarobiły w Orlenie 14 mln zł). Chce się mnie rozliczyć także za wycofanie jednego z numerów tygodnika „Nie”, z obrazoburczą okładką obrażającą JPII i uczucia katolików.

Mówicie o porządkach, a to niedawno szef MAP zrobił porządki w Radzie Nadzorczej, bo jak sam stwierdził, w Orlenie nic się nie dzieje. Widać to choćby po wynikach. Wasz zysk w zeszłym roku to marniutkie 1,3 mld zł - wobec 21 mld zł w 2023 wypracowanych przez nas - brzmi jak ponury żart.

Żartem jest też chwalenie się z wysokiej kapitalizacji, gdy nie dokonaliście żadnych inwestycji i akwizycji, a jedynie wypłaciliście rekordową dywidendę, większą niż odsetki w banku. To efekt decyzji o połączeniach i zbudowaniu multienergetycznego koncernu.

Radzę Wam nie pisać więc odpowiedzi po 22:00, bo jak widać - strzelacie ślepakami - bez ładu i składu – zakończył Daniel Obajtek.

Sek, X

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Idzie megakrach! Winna sztuczna inteligencja

Terminal utrącony przez ekipę Tuska. „To miało sens”

Czarnoziemy Ukrainy zagrożone