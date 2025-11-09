Dramat! Polacy już masowo walczą o finansową płynność

Jako zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych wydatków lub utraty źródeł utrzymania oszczędności gromadzi 75 proc. Polaków - wynika z badania BIG InfoMonitor. Kolejne 18 proc. zbiera pieniądze na emeryturę, a 15 proc. na cele medyczne i zdrowotne.

Z grupy 75 proc. budujących bufor na nieprzewidziane okoliczności 44 proc. gromadzi środki na zabezpieczenie się przed niespodziewanymi wydatkami, a 31 proc. na wypadek utraty źródła utrzymania. To najczęściej wymieniane w badaniu powody odkładania pieniędzy, a 12 proc. nie miało sprecyzowanego celu swoich oszczędności.

Z wakacji rezygnujemy w pierwszej kolejności, by zaoszczędzić

Ankietowani wskazywali też, że zbierają na wypoczynek lub wyjazd (17 proc.). Jak zauważyli autorzy publikacji, wydatki na ten cel to „jeden z najbardziej zmiennych elementów w budżetach domowych”, są one podatne na zewnętrzne czynniki ekonomiczne, np. rosnące koszty życia. „Wakacje stają się luksusem, z którego Polacy najchętniej rezygnują w pierwszej kolejności. Mimo to chęć odpoczynku pozostaje silna. W 2025 roku średni budżet na wakacje planowany przez Polaków wyniósł około 4 400 zł na gospodarstwo domowe” - przekazali autorzy raportu.

Już co trzeci Polak sięga do oszczędności, by sfinansować podstawowe potrzeby

Z badania wynika również, że 32 proc. respondentów musiało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sięgnąć do swoich oszczędności, by sfinansować podstawowe potrzeby. Najczęściej wykorzystano je do zakupu produktów spożywczych (12 proc.), sfinansowania opłat stałych, np. za prąd (11 proc.), lub usług medycznych (11 proc.).

„Wyniki te stanowią poważny sygnał ostrzegawczy o realnej sile presji inflacyjnej i rosnących kosztach życia” - uważają autorzy badania.

To już nie oszczędzanie na czarną godzinę ale ratowanie domowego budżetu

Główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski, ocenił, że wynik ten świadczy o „głębokiej erozji siły nabywczej i ciągłej walce o płynność finansową”.

„To nie jest już klasyczne oszczędzanie na czarną godzinę, ale niepokojący trend ratowania bieżącego budżetu. Wzrost zainteresowania gromadzeniem środków na cele zdrowotne również podkreśla, że Polacy coraz bardziej obawiają się nie tylko utraty dochodów, ale też braku możliwości opłacenia niezbędnej opieki medycznej, która często w prywatnym sektorze jest kosztowna. Długoterminowa” - stwierdził Rogowski.

Badanie „Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków” zrealizował dla BIG InfoMonitor Quality Watch metodą CAWI na próbie 1098 dorosłych Polaków w dniach 27-29 czerwca 2025 rok.

PAP, sek

