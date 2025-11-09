Weto prezydenta ratuje Polaków przed nadużyciami korporacji

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w minionym tygodniu nowelizację znoszącą obowiązek nakładania przez KNF kar na firmy ubezpieczeniowe za opóźnienia w likwidacji szkód . W jego ocenie mogłoby to przyczynić się do upowszechnia negatywnych praktyk wśród ubezpieczycieli. „Prezydent stoi na stanowisku, iż obowiązkiem państwa polskiego jest ochrona obywatela a nie interesów korporacji finansowych” - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP.

„Analiza treści normatywnej ustawy z dnia 26 września 2025 r., powodów i motywów jej uchwalenia oraz przebiegu dyskusji parlamentarnej nie uzasadnia skorzystania z moich prerogatyw do podpisania tej ustawy i zarządzenia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że uchwalone rozwiązania są niekorzystne systemowo i społecznie” - stwierdził prezydent w uzasadnieniu weta.

Celem zawetowanej przez głowę państwa nowelizacji była rezygnacja z obligatoryjności nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kar na firmy ubezpieczeniowe za każde opóźnienie w likwidacji szkód, nieterminowe odpowiedzi na roszczenia zagraniczne czy przewlekłe postępowania prowadzone dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepisy przewidywały jednak, że Komisja Nadzoru Finansowego nadal mogłaby karać firmy ubezpieczeniowe za takie opóźnienia.

Ustawa była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.

Według autorów ustawy wprowadzenie fakultatywności karania zapewniłoby KNF możliwość wyboru środka jaki byłby najbardziej właściwy do zastosowania w danej sprawie, a zarazem proporcjonalny do stwierdzonych naruszeń. Chodziło również o swobodę kształtowania polityki nadzorczej.

Wprowadzenie fakultatywności karania miało zapewnić Komisji Nadzoru Finansowego możliwość wyboru środka lub sankcji, jakie będą najbardziej właściwe do zastosowania w stanie faktycznym sprawy i proporcjonalne do stwierdzonych naruszeń, a także swobodę kształtowania polityki nadzorczej w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych - opisuje portal cashless.pl.

Prezydent: zmienione przepisy podstawą do opóźnienia wypłat odszkodowań

Ustawa to w ocenie Prezydenta RP osłabienie formy ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych. Ustawa zdejmuje z Komisji Nadzoru Finansowego – której misją jest dbanie, by rynek finansowy był bezpieczną przestrzenią dla wszystkich jej użytkowników – obowiązek obrony interesu ubezpieczonego. Regulacja mogłaby skutkować pojawieniem się negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych. Prezydent stoi na stanowisku, iż obowiązkiem państwa polskiego jest ochrona obywatela – napisano w stanowisku Kancelarii Prezydenta RP.

W ocenie prezydenta rozwiązania te osłabiłyby „instytucjonalną ochronę przed bezprawnymi praktykami rynkowymi ubezpieczycieli w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych i w wysokości zgodnej z ustawowym zakresem odpowiedzialności gwarancyjnej”.

Ponadto uchwalone zmiany mogłyby - zdaniem prezydenta - „stanowić przyczynek do wykształcenia się w najbliższej przyszłości, na masową skalę, negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych i ubezpieczonych - rolników”.

PAP, sek

