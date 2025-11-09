38 mld euro z eksportu żywności. Mięso kupują Niemcy
W ciągu ośmiu miesięcy br. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości blisko 38 mld zł – to o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku – podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Głównym towarem eksportowym było mięso i jego przetwory, a największym odbiorcą – Niemcy.
Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej wzrosła o ponad 9 proc., do przeszło 28 miliardów euro, co odpowiada 75 procentom całego eksportu. Do innych krajów wysłaliśmy żywność o wartości niemal 9,5ł miliarda euro, co jest wynikiem o 2 proc. wyższym w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Czołowi pozaunijni odbiorcy naszych produktów to Wielka Brytania, Ukraina i Stany Zjednoczone.
Wzrost sprzedaży zagranicznej wspierały rosnące ceny żywności na świecie i stabilna pozycja Polski w łańcuchach dostaw. Negatywnie zadziałało natomiast umocnienie złotego wobec dolara.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
