38 mld euro z eksportu żywności. Mięso kupują Niemcy

W ciągu ośmiu miesięcy br. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości blisko 38 mld zł – to o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku – podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Głównym towarem eksportowym było mięso i jego przetwory, a największym odbiorcą – Niemcy.

Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej wzrosła o ponad 9 proc., do przeszło 28 miliardów euro, co odpowiada 75 procentom całego eksportu. Do innych krajów wysłaliśmy żywność o wartości niemal 9,5ł miliarda euro, co jest wynikiem o 2 proc. wyższym w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Czołowi pozaunijni odbiorcy naszych produktów to Wielka Brytania, Ukraina i Stany Zjednoczone.

Wzrost sprzedaży zagranicznej wspierały rosnące ceny żywności na świecie i stabilna pozycja Polski w łańcuchach dostaw. Negatywnie zadziałało natomiast umocnienie złotego wobec dolara.

