Kraj się wali, a Tusk buja w świecie „Gwiezdnych wojen”

Coraz wyraźniej widać, że nawet PR-owcom Tuska brakuje już pomysłów jak odwracać uwagę Polaków od skutków jego fatalnego rządzenia, czemu służą filmiki nagrywane z jego udziałem – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Wczoraj PR-owcy wrzucili na media społecznościowe Tuska właśnie taki filmik, który ponoć miał być odpowiedzią na pytanie jednego z młodych internautów o ulubiony film premiera. Tusk rozparty na fotelu w rządowej willi na ulicy Parkowej z nogami w butach, ulokowanymi na drugim fotelu i z pojemnikiem pełnym popcornu, mówi do kamery, że to „Gwiezdne Wojny” i jego część „Powrót Jedi” pisze dr Zbigniew Kuźmiuk.

Lista hańby

Jednym z najlepszych komentarzy jest filmik przygotowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, który prezentuje Tuska na fotelu z popcornem, przy czym na ekranie telewizora wyświetlają się informacje z kilku mediów dotyczące różnych nieszczęść, które są konsekwencją rządów koalicji 13 grudnia. RMF 24 informuje o tym, że „chorzy na raka są odsyłani do domu, bo skończyły się pieniądze w szpitalach na leczenie”, Gazeta.pl, że „rachunki za prąd w górę i że to rekordowa podwyżka”, Interia Biznes, że „zgłoszone przez ponad 150 firm zwolnienia grupowe dotyczące ponad 88 tysięcy pracowników, coraz mocniej niepokoją”, wreszcie Farmer.pl informuje o „dramacie na rynku papryki i że setki ton warzyw gnije na polach, a rolnicy proszą o interwencję polskie państwo”.

Katastrofa finansowa służby zdrowia

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski stwierdził, że „w tym roku NFZ zbankrutował”, „a cały system ochrony zdrowia się zawalił”.

Do końca roku brakuje bowiem w NFZ ponad 10 mld zł, w związku z tym rosną zaległości płatności wobec szpitali, niektórym z nich nie zapłacono za usługi ponadlimitowe za II kwartał tego roku, co więcej wszystko wskazuje na to, że w następnym roku zabraknie aż 23 mld zł.

Eksplozja bezrobocia

Coraz poważniejszym problemem jest też rosnące bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych, a zapowiadane zwolnienia grupowe w ponad 150 firmach dotyczące prawie 90 tysięcy pracowników są najwyższe od okresu pandemii Covid-19. Mimo wzrostu gospodarczego tylko w ciągu ostatniego roku od września poprzedniego roku do października tego roku przybyło ponad 100 tysięcy bezrobotnych i sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Dramaty przeżywają także rolnicy. W tym roku ceny skupu wielu warzyw i owoców były tak niskie, że nie pokrywały nawet kosztu zbioru, więc rolnicy decydowali się na tzw. samozbiory przez zainteresowanych z płatnością „co łaska”, albo wręcz zaorywaniem plantacji.

Mimo tego, że wszystkie te problemy to konsekwencje nieudolnych rządów Tuska i jego ministrów, to nie ma na nie żadnej reakcji rządzących albo są takie, które powodują wręcz wrzenie opinii publicznej.

»» Więcej o sprawie czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Tusk ogląda „Gwiezdne wojny” i zajada popcorn, a szpitale odsyłają pacjentów z nowotworami. Do tego rachunki za prąd idą w górę

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Idzie megakrach! Winna sztuczna inteligencja

Terminal utrącony przez ekipę Tuska. „To miało sens”

Czarnoziemy Ukrainy zagrożone