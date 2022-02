Strategiczna inwestycja dla PGE

PGE prowadzi obecnie przetarg na usługę CRM i Biling, który budzi duże zainteresowanie rynku. Krzysztof Jarosz, prezes zarządu PGE Systemy w rozmowie dla Dziennika Gazeta Prawna tłumaczy rangę przetargu

Rynek usług energetycznych w dobie zmian związanych m.in. z automatyzacją, cyfryzacją czy rozwojem alternatywnych źródeł energii, dynamicznie się rozwija. Jednocześnie musi się mierzyć z koniecznością przetwarzania znaczącej ilości danych o klientach. Musimy także pamiętać o zmieniających się przepisach regulujących naszą działalność i implementować to w rozliczeniach. To wszystko sprawia, że podobnie jak telekomunikacja, energetyka musi w najbliższych latach przygotować się do świadczenia elastycznych usług konwergentnych. Łatwość i szybkość ich wprowadzania zależy w dużym stopniu od strategii rozwoju architektury informatycznej. Częścią tych działań jest wdrożenie dojrzałych systemów bilingowych oraz CRM, kluczowych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych, m.in. z branży energetycznej - mówi Jarosz.

Prezes spółki tłumaczy iż potrzebują złożonych, kompleksowych, komplementarnych narzędzi informatycznych o bardzo wysokim poziomie skalowalności.

Nie każda firma oferująca narzędzia IT spełnia wymagania dotyczące naszego zamówienia. Jego kwota to kilkaset milionów złotych, dlatego przetarg objęty jest Prawem Zamówień Publicznych i tarczą antykorupcyjną, ponieważ chcemy, żeby był jak najbardziej transparentny. Umowę uprawniającą do wglądu w dokumentację zakupową podpisały zainteresowane firmy z sektora technologicznego, również takie, z którymi współpracujemy od lat. Jednak wokół postępowania pojawiły się emocje wywołane przez niektórych potencjalnych wykonawców, nawet tych, którzy nie zgłosili się do postępowania. Finalnie złożono dwie oferty, aktualnie podlegają one ocenie i weryfikacji Komisji Przetargowej PGE, zgodnie z przepisami prawa - dodaje.

Jarosz tłumaczy również, iż wdrożenie kompleksowego systemu CRM i bilingu do obsługi pozwoli wnieść rynek usług energetycznych na nowy poziom cyfrowego rozwoju, związanego z potrzebami klientów

Na przykład ponad 720 tys. klientów wybrało elektroniczną formę otrzymywania faktur od PGE Obrót. Świadczy to o coraz większej świadomości proekologicznej społeczeństwa, co wpisuje się w politykę naszej Grupy. Nadal są też klienci, którzy korzystają z tradycyjnych form otrzymywania faktur. W obu przypadkach pojawia się konieczność zbierania i analizowania danych, a różne punkty końcowe integrują właśnie nowoczesne systemy bilingowe i CRM. Finalnie podnosi to jakość i skraca czas obsługi klientów.

Zauważa także, że w tle są kwestie systemowe. Ustawa z 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne wyznaczyła Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). PSE uruchomiły postępowanie zakupowe na budowę Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który ma zacząć działać do 1 lipca 2024 roku.

Wszystkie firmy, będące uczestnikami rynku energii, muszą do tego czasu dostosować się do współpracy z tym systemem. Będzie on odpowiedzialny m.in. za wymianę informacji niezbędnych do wystawienia faktur za energię elektryczną, zmianę sprzedawcy i wiele innych procesów pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi a sprzedażowymi. Nowe systemy CRM i biling mają nam zapewnić pełną integrację z CSIRE. To dodatkowo pokazuje ich złożoność. Wdrożenie wymaga bardzo dużej wiedzy, zarówno z dziedziny IT, jak i biznesowej. Z tych wszystkich powodów chcemy, aby realizacją systemu zajęła się firma, która posiada stosowne rozwiązania i doświadczony zespół. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że jeśli któryś z potencjalnych wykonawców nie posiada odpowiednich kompetencji do budowy takiego systemu w wymaganym przez nas czasie, nie będzie mógł świadczyć dla nas tych usług - podsumuje.

Artykuł powstał we współpracy z PGE.