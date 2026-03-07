Polacy w Bagdadzie na celowniku bojówek proirańskich?

Dwóch z pięciu Polaków, którzy zostali w czwartek zatrzymani na krótko w Bagdadzie, opublikowało w mediach społecznościowych nagranie z apelem o pomoc. W nagraniu mówią, że po rozpowszechnieniu w internecie ich danych i zdjęć paszportów obawiają się o swoje bezpieczeństwo i – jak twierdzą – nie wychodzą z hotelu, bo mogą zostać zabici przez proirańskie bojówki - pisze portal wPolsce24.tv.

W nagraniu opublikowanym w formie rolki w mediach społecznościowych Polacy odnoszą się do pojawiających się wcześniej informacji o ich zatrzymaniu w irackiej stolicy. Jak mówią, nie zostali aresztowani, a jedynie zatrzymani przez służby w celu weryfikacji tożsamości. Według ich relacji kontrola trwała około pół godziny. Po sprawdzeniu dokumentów zostali zwolnieni i odwiezieni do hotelu.

Autorzy nagrania zwracają jednak uwagę, że w międzyczasie do internetu trafiły zdjęcia ich paszportów i dane osobowe. Jak mówią, materiały te miały zostać opublikowane w grupach powiązanych z środowiskami proirańskimi.

W nagraniu podkreślają, że w ich ocenie zwiększa to ryzyko zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Z tego powodu – jak twierdzą – obecnie nie opuszczają hotelu. Proszą, by pomoc zorganizowało dla nich polskie MSZ, ale na razie jedyną propozycją placówki dyplomatycznej miała być porada o dotarciu zwykłym rejsowym irackim autobusem do granicy z Turcją.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że pięciu obywateli Polski miało zostać zatrzymanych w Bagdadzie pod zarzutem szpiegostwa. Wśród nich znajduje się podróżnik i twórca kanału Życie na Fazie, Dawid Fazowski. Informacje te zostały jednak zdementowane.

Irackie Ministerstwo Spraw Wewnetrznych poinformowało w nocy, że nie doszło do zatrzymania pod zarzutem szpiegostwa. Według przekazanych informacji była to rutynowa kontrola dokumentów przeprowadzona przez policję.

»» O sytuacji Polaków w Bagdadzie czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Polacy w Bagdadzie opublikowali nagranie. „Jak wyjdziemy z hotelu, mogą nas zabić”

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny ropy wciąż będą rosnąć! Eksperci biją na alarm

System kaucyjny: czy możemy się uczyć z doświadczeń innych krajów?

Gorąco w banku centralnym Europy. „Chodzi o oszczędności Polaków”

»»Co dalej z obniżkami stóp procentowych – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24