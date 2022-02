Rosja przerzuca do Syrii bombowce! Wykorzysta pociski hiperdźwiękowe?

Rosja planuje manewry wojskowe na Morzu Śródziemnym - poinformowała we wtorek agencja TASS. Agencja przekazała, że rosyjskie wojsko przerzuciło do swoich baz w Syrii bombowce TU-22M3 i zdolne do przenoszenia pocisków hiperdźwiękowych Kindżał myśliwce MIG-31K.

Według RIA operacja sił lotniczych jest częścią rosyjskich manewrów morskich. Mają się one odbyć się we wschodniej części Morza Śródziemnego - mówił minister obrony Rosji Siergiej Szojgu cytowany przez rosyjskie agencje informacyjne.

Wcześniej tego samego dnia Interfax, powołując się na informacje z dowództwa floty, przekazał, że na Morzu Barentsa ponad 20 okrętów rosyjskiej Floty Północnej rozpoczęło manewry wojskowe.

Obecnie trwają także ćwiczenia rosyjskiej floty na Morzu Czarnym i Azowskim.

PAP/kp