„Czyste powietrze”. Ryzykowna modyfikacja kotłów

Beneficjent programu Czyste powietrze, który w dofinansowanym z niego kotle na biomasę zamontuje tzw. ruszt awaryjny, ryzykuje koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami - ostrzega Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Warunki programu Czyste Powietrze nie dopuszczają możliwości instalacji kotłów wyposażonych w ruszt awaryjny lub przedpalenisko. Nie są również dopuszczone kotły z możliwością ich montażu - podkreśliło ministerstwo. W przypadku ujawnienia montażu przez beneficjenta rusztu w dofinansowanym kotle, grozi mu ryzyko zwrotu dotacji wraz z odsetkami - ostrzegł resort.

Jak przypomniało ministerstwo, od kwietnia 2024 r. do dofinansowania w ramach programu dopuszczone są wyłącznie kotły na biomasę wpisane na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Zgodnie z regulaminem listy ZUM, kotły muszą spełniać warunki programu Czyste Powietrze, co oznacza brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego. Dodatkowo, zmiana regulaminu listy ZUM wprowadziła od 29 kwietnia 2025 r. wymóg przedstawiania przez producenta oświadczenia, że konstrukcja kotła nie umożliwia montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

MKiŚ przypomniało, że stowarzyszenia branżowe, producenci i krajowi dystrybutorzy, jednostki i laboratoria akredytowane, osoby fizyczne, a także organy administracji państwowej, mogą zgłaszać do Prowadzącego Listę ZUM, którym jest IOŚ-PIB informacje o podejrzeniu niespełnienia przez urządzenie przyjęte na Listę ZUM wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa, regulaminie lub warunkach programu Czyste Powietrze.

