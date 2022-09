Ukraina poligonem do testów, Rosja wykorzystuje cały arsenał

Rosja wykorzystuje w atakach na Ukrainę cały arsenał swoich rakiet i pocisków - powiedział w wywiadzie dla RBK-Ukraina rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. Ukraina stała się de facto „poligonem”, na którym Rosja testuje swoją broń.

Wśród wykorzystywanych przez Rosję rakiet są pociski manewrujące różnego bazowania – lądowego, powietrznego i morskiego.

„Są jeszcze Iskandery-K. To pocisk manewrujący, który leci bardzo nisko, co znacznie utrudnia jego zestrzelenie. Chociaż prędkość mają taką samą jak Kalibry czy Ch-101. Pomimo tego były przypadki ich zestrzelenia nad Ukrainą” – powiedział Ihnat.

Rosjanie mają na uzbrojeniu pociski do operacyjno-taktycznych systemów Iskander-M, a także Toczkę-U o zasięgu do 120 km.

„Toczka-U jest także u nas. Oprócz tego, Rosjanie mają rakiety systemów nadbrzeżnych Bastion, Oniks oraz Bał – z przeciwokrętowym pociskiem Ch-35” – wskazał Ihnat.

Wojska przeciwnika ostrzeliwują ukraińskie miejscowości z wyrzutni rakietowych Grad, Smiercz, Uragan, Tornado-S.

„Te systemy odpalają pociski rakietowe, ich w zasadzie niczym nie da się zestrzelić” – zaznaczył wojskowy.

Nie ma jednego miejsca czy kierunku, z którego Rosja atakowałaby najczęściej. Rakiety, wyjaśniał Ihnat, są wystrzeliwane z terytorium Białorusi, z akwenu Morza Czarnego i z terytorium Rosji.

„Jeśli chcą zaatakować z północy i wystarcza im zasięgu, to używają bombowców Tu-22M3 z rosyjskiego lotniska Szajkowka (w obwodzie kałuskim), używając rakiet Ch-22. To jeden z najbardziej niszczących pocisków, o masie ładunku 960 kg” – powiedział wojskowy.

Kalibry najczęściej są odpalane z okrętów na Morzu Czarnym. Jak wyjaśnił Ihnat, w sumie jednocześnie można wystrzelić 40 rakiet, lecz najczęściej wystrzeliwane jest 6-7 pocisków.

Dodał, że Rosjanie codziennie odpalają także rakiety Ch-59 z samolotów, które patrolują terytoria wzdłuż granicy z Ukrainą, a także pociski przeciwradarowe. „To coś w rodzaju (amerykańskich) HARM, ale z czasów radzieckich. Są to pociski Ch-31 i Ch-58” – wyjaśnił.

Rosjanie przynajmniej kilkukrotnie atakowali cele na Ukrainie ponaddźwiękowymi pociskami lotniczymi Kindżał, jednak, jak zaznaczył Ihnat, dokładna liczba jest trudna do ustalenia. Według różnych źródeł było ich od kilku do kilkunastu.

„Walczymy starymi radzieckimi zasobami, wykorzystując różne rozwiązania taktyczne. Wypracowaliśmy system ostrzeżeń. Używamy systemów przeciwlotniczych, myśliwców ręcznych systemów przeciwlotniczych - na terenie całego kraju rozstawieni są ludzie z ręcznymi wyrzutniami” – powiedział Ihnat.

„Co trzeba robić? Wzmacniać naszą obronę powietrzną nowym uzbrojeniem, które mają do nas dotrzeć. Są to m.in. NASAMS i IRIS-T. Na razie jednak te zaplanowane ilości to za mało. Będzie to jednak pierwszy krok, kiedy partnerzy przekażą nam zachodnie zasoby obrony powietrznej” – dodał.