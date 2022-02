Niemcy: Skandaliczna akcja plakatowa. Uderza w rodzinę

W Niemczech pojawiły się plakaty, na których widać matkę z dwojgiem dzieci, a obok podpis: „Przyszłość czy zabójca klimatu? Jak tykamy. Raporty z Europy”

To atak na rodzinę i życie, za który powinni się wstydzić! — skomentował publikujący zdjęcie plakatu dziennikarz i analityk polityczny Sachin Jose.

Informacja o uderzającej w rodzinę kampanii społecznej wywołała oburzenie internautów, co można przeczytać w komentarzach do wpisu.:

Jeden z moich menadżerów na Green Team Meeting powiedział, że niewyedukowane kobiety mają dwoje lub więcej dzieci, i powinno się je edukować, ponieważ powodują zmiany klimatyczne. Roześmiałem się, wstałem i wyszedłem Niemcy to pierwszy kraj w Europie, gdzie brakuje młodych ludzi w niemalże każdej pracy (za wyjątkiem zarządzaniem mediami społecznościowymi). Kraj bez dzieci nie ma przyszłości. Polska i Węgry już to zrozumiały. Unia Europejska - nie. Następny w Niemczech będzie Holokaust dla dobra klimatu

Rewolucja światowego zaludnienia

Niesamowita wizualizacja jednych z najważniejszych danych światowych! Zaskakujące, jak będzie wyglądać dominujące top 3 populacje na świecie? A jak kompletnie zmieni się reszta stawki i czemu Rosja skazana jest na klęskę w jakiejkolwiek rywalizacji z USA? Analizując to, co widzimy możemy być też pewni, że tak straszny dziś potencjalny konflikt USA z Chinami to tylko kropla w morzu konfliktów, które mogą mieć miejsce do 2100 roku.

wPolityce/KG