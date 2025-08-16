Trump do liderów UE: Putin nie chce zawieszenia broni

Prezydent USA Donald Trump zdał raport europejskim przywódcom po piątkowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformowała w sobotę rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Wśród nich byli prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w porannej telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa po wczorajszym spotkaniu na Alasce - podała Kancelaria Prezydenta RP.

W telekonferencji wzięli także udział: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stronę amerykańską reprezentowali - oprócz Trumpa - sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik głowy państwa Steve Witkoff.

Trump: najlepszy sposób na zakończenie wojny to pokój, a nie zawieszenie broni

Najlepszy sposób na zakończenie wojny w Ukrainie to przejście od razu do porozumienia pokojowego, a nie zawieszenie broni - napisał w sobotę prezydent USA Donald Trump na portalu Truth Social. Dodał, że zgadzają się z tym Rosja, Ukraina i Europa.

„Spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przebiegło bardzo pomyślnie, podobnie jak nocna rozmowa telefoniczna z prezydentem Ukrainy Zełenskim i różnymi europejskimi przywódcami, w tym z szanownym Sekretarzem Generalnym NATO” - napisał Trump.

„Wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, które położy kres wojnie, a nie jedynie porozumienia o zawieszeniu broni, które często nie wytrzymuje próby czasu” - oznajmił amerykański prezydent.

