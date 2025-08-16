Coś złego dzieje się z ogórkami

Ogórki nie tanieją mimo tego, że jesteśmy w szczycie sezonu na te warzywa. Oferta rynkowa jest mocno ograniczona, co w dużej mierze wynika z wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych i masowego rozwoju chorób grzybiczych.

Kluczowy wydaje się jednak wyraźny spadek powierzchni uprawy ogórków, wynikający z tego, że plantatorzy zmagają się z szeregiem problemów, które bezpośrednio wpływają na opłacalność i skalę produkcji.

W 2021 roku powierzchnia upraw ogórków sięgała sześciu tysięcy ośmiuset hektarów. Jednak już rok później nastąpiło poważne tąpnięcie i zmniejszyła się ona aż o 14 proc. W kolejnych latach spadki były kontynuowane. Według szacunków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, również w 2025 roku plantatorzy zdecydowali się zmniejszyć areał upraw – tym razem o kolejne dwa procent. Obecnie wynosi on już tylko niewiele ponad pięć tysięcy hektarów. Rolnicy borykają się głównie z brakiem pracowników oraz z wysokimi kosztami ich zatrudnienia.

