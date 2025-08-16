Jak dziś tankować, to na Pomorzu!

Analitycy Reflex prognozują, że od 18 do 22 sierpnia średnie ceny za litr benzyny i diesla spadną o 5 groszy. Ich zdaniem za Pb95 zapłacimy 5,78 zł za litr, za Pb98 - 6,55 zł, a za diesla - 5,92 zł za litr. Jednocześnie cena LPG ma spaść o 2 grosze do 2,65 zł za litr autogazu.

Reflex przekazał, że ubiegły tydzień przyniósł kolejne spadki cen paliw na stacjach. „W tygodniu zakończonym 15 sierpnia średnie ceny benzyny i diesla obniżyły się o 4 grosze na litrze, natomiast ceny autogazu spadły o 1 grosz, osiągając najniższy poziom od początku wojny w Ukrainie” - poinformował.

Paliwa są najtańsze na Pomorzu

Średnio 95-oktanowa benzyna na stacjach kosztowała 5,83 zł za litr, najmniej w woj. pomorskim - 5,62 zł, a najwięcej na Mazowszu - 5,98 zł.

Benzyna Pb98 najdroższa była w woj. opolskim (6,84 zł), a najtańsza w woj. pomorskim (6,35 zł za litr); średnio kosztowała 6,60 zł za litr.

Za diesla płacono 5,97 zł za litr, mniej, bo 5,79 zł w woj. pomorskim, a 6,09 zł w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Autogaz najtańszy był w woj. śląskim i warmińsko mazurskim z ceną 2,55 zł za litr, a najdroższy w Zachodniopomorskiem, gdzie kosztował 2,80 zł. Średni za LPG płacono 2,67 zł za litr.

Na rynku ropy będą zniżki

Reflex, komentując rynek ropy zwrócił uwagę, że średnie ceny ropy Brent utrzymują się w ok. 66 dolarów za baryłkę, czyli ok. 1 dolara poniżej poziomu sprzed tygodnia.

Podali, że amerykańskie zapasy ropy wzrosły w tygodniu zakończonym 8 sierpnia o 3,04 mln baryłek do 426,7 mln baryłek. Jak dodali, to poziom najwyższy od początku czerwca, choć o niecałe 5 proc. niższy od średniej z ostatnich pięciu lat dla tego okresu.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gwałtownie spada liczba chętnych na fotowoltaikę

Klęska Ursuli. Eurostat: emisje gazów cieplarnianych w UE wzrosły o 3,4 proc.!

Jak podane ziemniaki są najlepsze dla zdrowia?

»»Rządowe błędy, nasz rachunek! Państwo niszczy przedsiębiorców – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!