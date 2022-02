Potężny gracz na rynku sportowym w Polsce. Dlaczego warto przyjrzeć się przełomowej ofercie sklepu Sportano?

W dzisiejszych czasach oczekiwania i wymagania klientów rosną z każdym sezonem. Dlatego w przypadku większości branż przetrwają tylko te firmy, które potrafią zagwarantować najwyższą jakość i profesjonalizm we wszystkich aspektach swojej działalności. Jedną z nich jest sklep internetowy Sportano – nowoczesny multibrand oferujący sprzęt i odzież sportową wyłącznie od renomowanych marek z całego świata

Z każdym rokiem wzrasta również świadomość społeczna w kwestii zdrowia oraz sprawności fizycznej. Coraz więcej osób zakupuje karnet na siłownię, wynajmuje trenerów personalnych oraz wyposaża się w urządzenia, dzięki którym mogą podtrzymywać kondycję także w warunkach domowych. Po prostu rozumieją, że nawet niewielka, ale regularna aktywność, wszelkie ćwiczenia i praca nad sobą to inwestycja w przyszłość, a do tego wysportowana sylwetka i lepsze samopoczucie już dziś.

Wymagając od siebie początkujący i zawodowi sportowcy zaczynają również oczekiwać odpowiedniej jakości od sprzętu i odzieży sportowej. A także tego, że będą mogli zaopatrzyć się we wszelkie niezbędne produkty szybko i bez obaw o ich jakość czy trwałość. Co więcej, chcą również profesjonalnej obsługi klienta, która uwzględni ich indywidualne potrzeby przy dokonywaniu wyboru. Wszystkie te elementy zapewnia nowy sklep sportowy Sportano.

W Sportano każdy sportowiec czuje się wyjątkowy

Bez względu na to, czy jest to dopiero początek przygody z daną dyscypliną czy kolejny poziom zaawansowania, zespół sklepu internetowego Sportano z uznaniem wita każdego sportowca. W tym miejscu wszyscy podejmujący trudy regularnych treningów spotkają się z pełnym zrozumieniem i podziwem. Misją Sportano jest bowiem promowanie sportowego stylu życia. To grupa miłośników wszelkiej aktywności, którzy chcą zarażać innych sportową energią, wpierać ich na każdym kroku i motywować do osiągania kolejnych sportowych celów.

Jednocześnie specjaliści sklepu Sportano wciąż przekraczają granice tradycyjnej platformy e-commerce. Zawsze stawiają na innowacje i nowoczesne rozwiązania. Inwestują w najlepsze technologie i systemy. Codziennie śledzą trendy i nowości w świecie sportu, wyławiając spośród nich te najlepsze, a następnie włączają je do oferty. Wszystko po to, aby miłośnicy sportu mogli trenować na najwyższym możliwym poziomie. Wynikiem tego jest najbardziej rozbudowana oferta sprzętu i odzieży sportowej na polskim rynku, ale także coś jeszcze.

Eksperci sklepu Sportano tworzą również profesjonalną obsługę klienta. W każdej chwili można skontaktować się z nimi telefonicznie poprzez specjalną infolinię, mailowo bądź wypełniając formularz kontaktowy na stronie. Wystarczy przedstawić swoje oczekiwania, wskazać najbliższe cele czy skonsultować wybór danego produktu. Każdy otrzyma wyczerpującą i co ważne, fachową odpowiedź na wszelkie pytania oraz precyzyjne wskazówki. Dzięki temu wszystkie wybory będą trafione i przyniosą wiele satysfakcji podczas ćwiczeń.

Co kryje oferta sklepu sportowego Sportano?

Sporty zimowe, w tym narty, deski snowboardowe, łyżwy oraz odzież i akcesoria od takich marek jak ATOMIC, CMP, Dainese, HEAD czy Maloja. Kategoria Turystyka – obuwie, kije trekkingowe, sprzęt survivalowy, czołówki i latarki turystyczne, okulary, nosidełka, plecaki, namioty czy śpiwory od Deuter, Ledlenser, Tatonka czy Masters. Sporty zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, rugby, futbol amerykański, hokej na trawie, a nawet baseball czy unihokej. Najwyższej jakości produkty od Nike, adidas, Select, Mizuno, Wilson czy Spalding. A to wszystko dopiero początek. W sklepie internetowym Sportano można znaleźć tysiące produktów dla wielu innych dyscyplin sportowych. To również wyjątkowa oferta dla sportów rakietowych, sportów wodnych i sportów walki, skatingu, sportów rekreacyjnych oraz rowery i akcesoria, elektronika sportowa oraz atestowane suplementy. Ponadto szeroki wybór ubrań i sprzętu z kategorii Siłownia i Fitness, także urządzeń do użytku domowego.

Jak widać, w sklepie Sportano (https://sportano.pl) każdy sportowiec znajdzie produkty dla siebie. A przy tym skorzysta z wielu udogodnień, które sprawią, że zakupy będą w pełni komfortowe. Wizytę na stronie sklepu Sportano warto rozpocząć od zapisu na newsletter. Jego subskrybenci otrzymują wyjątkowe rabaty na pierwsze i kolejne zakupy, a także zyskują dostęp do nowości i ofert specjalnych. Następnie wystarczy wybrać jedną z dogodnych form płatności: za pobraniem, karty Visa i Mastercard czy BLIK. Czas na większe zakupy? Nie ma problemu, klienci Sportano mogą skorzystać ze specjalnego systemu ratalnego PayU. Zakupy powyżej 100 zł? Przesyłka kurierska 24h jest całkowicie bezpłatna, a klienci mają 30 dni na decyzję i ewentualny zwrot produktów.

Aby na bieżąco śledzić ofertę sklepu, warto obserwować profile Sportano na Facebooku, Instagramie oraz YouTube. Dzięki temu można poznać wielu wspaniałych sportowców, ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach, a jednocześnie zainspirować się ich poczynaniami i otrzymać potężną dawkę sportowej energii oraz motywacji. Bo platforma Sportano to cały świat sportu w jednym miejscu!